YILBAŞINDAN BERİ İZMİR VE MANİSA'DA 465 HEKTAR ALAN YANDI - Son Dakika

İZMİR ve Manisa'da yılbaşından bu yana toplam 181 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 465 hektar ormanlık ve makilik alan yandı.

Antalya, Muğla ve Mersin'de bu yıl temmuz ve ağustos ayında çıkan orman yangınlarında, binlerce hektar ormanlık alan yandı. Geçen yıllarda büyük yangınların çıktığı İzmir ve Manisa'da ise bu ay büyük çaplı orman yangını çıkmadı. Yılbaşından itibaren İzmir'de, ocak ve mayıs ayları arası toplam 30 yangın çıktı ve 26 hektar alan zarar gördü. Haziran ayından bu yana ise 70 yangın daha çıkarken, 330 hektarlık alan kül oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Manisa'da ise yılbaşından bu yana 81 yangın çıkarken, 109 hektarlık alan yandı. Manisa'da bu yangınların 19'u temmuz ayında çıkarken, 109 hektarlık alandan 80 hektarlık alan yine bu ay zarar görmedi.

Ağustos ayında son 2 yılın en düşük rakamları olması rahatlattı. 18 Ağustos 2019'da sadece Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayan orman yangınında 4 bin hektarlık alan kül olmuştu. 2 Ağustos 2020 tarihinde ise Menderes ilçesindeki orman yangınında, 430 hektar alan yanmıştı.

Bunun yanında geçen yıllarda olduğu gibi 1 Haziran- 31 Eylül'de ormanlık alanlara girişlerin valilik tarafından yasaklandığı şehirde, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetimleri devam ediyor.