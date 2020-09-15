Yılbaşından bu yana 300 binin üzerinde birinci el konut satıldı - Son Dakika

Yılbaşından bu yana 300 binin üzerinde birinci el konut satıldı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yılbaşından bu yana satılan birinci el konutların 300 binin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda ciddi bir stok erimesidir.

Yılbaşından bu yana 300 binin üzerinde birinci el konut satıldı, System.String[]

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yılbaşından bu yana satılan birinci el konutların 300 binin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda ciddi bir stok erimesidir. Birinci eldeki stokların eridiğini, ikinci elde de stokların hızla azaldığını görüyoruz. 3 ayda 600 bin konut satıldı. Geçmiş dönemlere bakıldığında 3 ayda böyle bir satış grafiğinin olmadığını görebiliyoruz. Birikmiş talepten öte bir satış var." ifadelerini kullandı.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ve temmuz aylarındaki konut kampanyasından sonra kredi oranlarında bir miktar yukarı doğru hareket gözlendiğini anımsattı.

Elmas, "Faiz oranı yüzde 0,99 seviyesinde kaldığı sürece bir miktar ivme kaybedilse bile satışların devam edeceğini öngörüyorduk. Açıklanan ağustos konut satış istatistikleri, beklentimizde haklı olduğumuzu gösterdi. Haziran ve temmuz aylarında düşük faiz ortamı ve kampanyalarla tarihi rekorlar kıran konut satışları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 adet olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İpotekli satışların geçen yıla göre yüzde 122,6 artışla 76 bin 19 olduğunu aktaran Elmas, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının ise yüzde 44,6 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"Son 3 ayda 600 bin konut satıldı"

Altan Elmas, yılbaşından bu yana satılan birinci el konutların 300 binin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda ciddi bir stok erimesidir. Birinci eldeki stokların eridiğini, ikinci elde de stokların hızla azaldığını görüyoruz. 3 ayda 600 bin konut satıldı. Geçmiş dönemlere bakıldığında 3 ayda böyle bir satış grafiğinin olmadığını görebiliyoruz. Birikmiş talepten öte bir satış var." değerlendirmesinde bulundu.

2016'dan bugüne konut maliyetlerinin yüzde 100 arttığını aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Fakat konut fiyatları yüzde 50 mertebesinde artmıştı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarıyla birlikte talep artışı nedeniyle konut fiyatlarında da yukarı doğru bir hareket var.

İnsanlar için yatırım yapmayı gerektirecek oranda, yüzde 40 -50 oranında bir marj var. Bu marj eylülde de, ekimde de, kasımda da kapanmayacak. Yılbaşına kadar hafif hafif yükselecektir. O nedenle önümüzdeki 3 ay daha konuta yatırım yapma talebi devam edecektir. Faizler de yüzde 1'in altında olduğu sürece alınabilir halde olacak. İkisi bir araya gelince yatırım yapma tercihi gösterilecek."

"Birinci elde konut kredi faizlerini 0.99'un altında devam ettirmeliyiz"

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, pandemi sürecinin verdiği toplumsal ve ekonomik zararlardan birinin de işsizlik olduğuna dikkati çekerek, haziran ve temmuz aylarındaki yüksek ivme, gayrimenkul sektörünün moral ve motivasyonunu yeniden sağlaması, talep ve satış yapmasının, inşaat sektörünün tekrar hızlanmasına ve şantiyelerin dönmesine imkan tanıdığını belirtti.

Mevsim etkisinden arındırılmış rakamlara bakıldığında, inşaat sektöründe 140 bin kişilik net bir istihdam artışının söz konusu olduğunu aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Bu, son 2 yıldır hiç görülmeyen bir oran. Bu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Birinci elde konut kredi faizlerini yüzde 0,99'un altında devam ettirmeliyiz. Böylelikle hem inşaat sektörünün hızlanacağını, istihdam rakamlarına çok olumlu katkı sağlayacağını hem de diğer sektörlere, dolaylı olarak inşaatın etkilediği 200'ün üzerinde sektöre pozitif yansıyacağını düşünüyoruz."

Yönetim Kurulu, Değerli Taş, konut, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşından bu yana 300 binin üzerinde birinci el konut satıldı - Son Dakika Ekonomi

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