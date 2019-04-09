Yılbaşından Bugüne 13 Üst Düzey Terörist Etkisiz Hale Getirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Bütün terör örgütlerinden sadece yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Soylu, Türk Polis
Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir otelde şehit yakını ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi. Masaları tek tek dolaşan Soylu, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti. Türkiye
'nin her alanda büyük bir mesafe aldığını belirten Soylu, eskinin birçok tartışma konusunu geride bıraktıklarını söyledi.
Özellikle 15 Temmuz'dan sonra güvenlik noktasında
çok farklı bir mücadelenin içine girdiklerini ifade eden Soylu, güvenlikle ilgili bütün meselelerde teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi.
Soylu, kara sınır güvenliğinden denizlerdeki her türlü kaçakçılıkla mücadeleye, terörle mücadeleden uyuşturucu meselesine, organize suçlardan siber suçlarla mücadeleye,
asayişten trafik güvenliğine kadar her noktada
ciddi bir gayretin içinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bugün PKK
bitme noktasına gelmiştir. Sıklıkla ifade ediyorum, dağlarda 700 civarında silahlı terörist kaldı. Mücadele ettiğimiz tüm terör örgütlerinin özellikle lider kadrolarına ciddi darbeler vurduk. DHKP-C'nin Türkiye içinde lider kadrosundan hiç kimse kalmadı. Bütün terör örgütlerinden
sadece yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist
etkisiz hale getirildi. Sadece yılbaşından bugüne kadar örgüte katılım 26,
ikna edilerek adalete teslim edilen terörist sayısı ise 66'dır. 2017 yılından bugüne kadar etkisiz hale getirilen
toplam PKK'lı terörist sayısı 3 bin 528'dir."
Uyuşturucuyla da başarılı şekilde mücadele ettiklerine işaret eden Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir.
2017'de 21 bin 408, 2018'de 23 bin 134 tutuklama gerçekleştirdik.
2017-2018 arasında operasyon sayımızı yüzde 25 oranında arttırdık." diye konuştu.
"29 bin 962 metruk binayı yıktık"
Bakan Soylu, uyuşturucu tacirlerinden torbacısına kadar ciddi bir saha baskısı uyguladıklarını, uyuşturucunun gençlere ulaşmasını zorlaştırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Terör ve düzensiz göçle mücadelemiz de eş zamanlı olarak
uyuşturucu meselesinde tesir gösterdi. Sadece maddenin gelişini değil,
kullanım alanlarını da denetlemeye çalıştık. Özellikle metruk binalara hassasiyet gösterdik.
2018 yılında 59 bin 367 metruk bina tespit edilmişti,
bunların 29 bin 962'sini yıktık, 8 bin 64'üne de yıkma kararı aldık. Tüm bu gayretlerimiz neticesinde 2017'de 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümleri 2018 itibarıyla aralık ayı hariç 491'e çekmeyi başardık. Ayrıca teröre giden uyuşturucu paralarında da önemli ölçüde azalış elde ettik. Mesela asayiş noktasında hem mevcut polislerimizin gayreti hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla
yeniden ihya ettiğimiz çarşı ve mahalle bekçilerimizle beraber genel asayiş ve hırsızlık olaylarında da önemli düşüşler elde ettik. Ankara
'da günlük evden hırsızlık ortalaması 2017 ortalaması 30-31'di. Geçtiğimiz mart ayında ortalama 6 ila 7 arasına geldi. Dünyada böyle bir rakam yoktur. Türkiye genelinde ise 2017 günlük ortalaması 281'di,
mart ayı itibarıyla günlük ortalamamız 181'e düşmüştür."
Trafikle ilgili aldıkları önlemleri anlatan Soylu, "Yine çok önemli başarı elde ettiğimiz bir alan, trafik güvenliğidir. 1 Ocak ve 7 Nisan
arası dönemleri kıyasladığımızda geçen yıla göre ölümlü kaza sayısında yüzde 34, ölüm sayısında yüzde 42, yaralı sayısında da yüzde 15 azalış elde ettik." ifadesini kullandı.
2018 yılının tamamında,
2017 yılına göre trafik kazası sonucu ölümlerde
yüzde 10 azalış elde ettiklerine dikkati çeken Soylu, bu süreçte 744 hayat kurtardıklarını dile getirdi.
"Kahramanlık destanları yazılmaktadır"
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
da toplumların her alanda gelişip kalkınabilmesi için en temel unsurun güvenlik olduğuna değindi.
İnsanların kendilerini güvende hissetmedikleri, korku ve endişe içinde yaşadıkları, kısaca iç barış ve huzurun bulunmadığı hiçbir ülkede ne demokrasiden ne de insan haklarından söz etmenin mümkün olmadığına işaret eden Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"174 yıllık tarihine nice şan, şeref ve kahramanlık destanlarını sığdıran, kuruluşundan bugüne milletimizin sevgi, saygı ve güvenine mazhar olmuş Türk Polis Teşkilatı, bugün de aynı vatanseverlik ruhu ve heyecanıyla ülkemizin dört bir yanında, halkımızın can ve mal emniyetini, huzur ve güvenliğini temin ve tesis etmekte, her gün gelecek nesillere gururla anlatılacak yeni kahramanlık destanları yazmaktadır."