Yılbaşından bugüne kadar 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bugüne kadar 21 bin 87 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı edilenlerin 9 bin 654'ünü Afganistan, 4 bin 206'sını Pakistan uyruklu, 7 bin 227'sini ise diğer uyruklardan yabancıların oluşturduğu, bu yıl itibarıyla da sınır dışı işlemlerinde 28 charter gerçekleştirildiği belirtildi.

Düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen kaçakçıları kendisine yeni müşteri bulmak için sosyal medyaya başvurmaktadır. Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği algısını kamuoyunda yaymak için sıklıkla sosyal medyayı kullanan göçmen kaçakçılarının, düzensiz göçmenlerin ülkemize girdiğini iddia eden ve Afganistan- İran ya da Afganistan-Pakistan sınırındaki görüntüleri dolaşıma sokarak reklam yaptığı görülmektedir. Göçmen kaçakçıları ülkemizin düzensiz göçle mücadelesine gölge düşüren yöntemlere başvursalar da rakamlar gerçeği gözler önüne sermektedir.

Sınırlarımızda sağlanan en üst düzey güvenlik önlemleriyle birlikte etkili yakalamalar, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Göç İdaresi Başkanlığı ve güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre düzensiz göçle mücadele aralıksız sürdürülmektedir. Ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak düzensiz göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanlar ise güvenlik birimlerimizce yakalanarak sınır dışı edilmektedir. Ayrıca, düzensiz göçe neden olan durumların ortadan kaldırılması ve sınır dışı işlemlerinde etkinliğin arttırılması amacıyla kaynak ülkelerle iş birlikleri sürdürülmektedir."

"2021'de 451 bin 96 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir"

Sınır güvenliğinin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "2021 yılında doğu illerimizde ve güney illerimizde olmak üzere toplam 451 bin 96 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 14 Nisan 2022 itibarıyla 2022 yılında ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 127 bin 256 olarak kayıtlara geçmiştir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, düzensiz göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerince düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrollerinin de arttırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda ülke içinde alınan tedbirler ve operasyonlar sonucu, bu yıl 55 bin 627 düzensiz göçmenin, "Göçmen Kaçakçılığı" ve "İnsan Ticareti" suçları kapsamında ise 2 bin 254 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

Türkiye'den Afganistan ve Pakistan'a charter uçuşlarıyla düzenlenerek yabancıların ülkelerine geri dönüşlerinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "2022 yılında Afganistan'a 26 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla toplam 9 bin 654 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Yine 2022 yılında Pakistan'a 2 charter seferi ile 354 ve 3 bin 852'si tarifeli uçuşlarla olmak üzere 4 bin 206 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Bu kapsamda 2022 yılında düzenlenen charter uçuşları ile toplam 6 bin 251 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmiştir." bilgilerine yer verildi.

Düzensiz göçmenlerin yakalanması, izleme ve takipleri ile sınır dışı edilme işlemlerinde önemli başarılara imza atıldığı aktarılan açıklamada, Geri Gönderme Merkezi kapasitelerinin 20 bine yükseltilerek sınır dışı etme ve Geri Gönderme Merkezleri işlemleri ile Türkiye'nin, Avrupa ülkelerini geride bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "2021 yılında 21 bin 87 düzensiz göçmen ülkemizden sınır dışı edilmiş ve 2016 yılından bugüne sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 320 bin 172 olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkemiz düzensiz göçle mücadelesini, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji ile Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde aralıksız sürdürmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.