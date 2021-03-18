2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında ulaşılan kişi sayısı 3 milyonu aştı - Son Dakika

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında ulaşılan kişi sayısı 3 milyonu aştı

18.03.2021 13:49
2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında ulaşılan kişi sayısı 3 milyonu aştı, System.String[]

Türkiye'de "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında afet farkındalığının geliştirilmesi ve afet riskini azaltmak amacıyla eğitim verilen kişi sayısı 3 milyon 70 bin 261'e ulaştı.

Türkiye'de "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında afet farkındalığının geliştirilmesi ve afet riskini azaltmak amacıyla eğitim verilen kişi sayısı 3 milyon 70 bin 261'e ulaştı.

Afet eğitimleri, tüm dünyada risk azaltma çalışmalarının ve zarar azaltma gayretlerinin stratejik bir bileşeni olarak değerlendiriliyor. Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Türkiye'de 2021 yılı "Afet Eğitim Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda şu ana kadar 3 milyon 70 bin 261 kişiye eğitim verilirken, yıl içinde toplam 51 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. İllerde vali ve ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülüyor.

Afet Eğitim Yılı kapsamında şimdiye kadar 3 milyon 70 bin 261 vatandaşa "Afet Farkındalık Eğitimi", 5 bin 40 personele ise "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" verildi. Sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videoların görüntülenme sayısı 2,7 milyon oldu. 81 il valisine ve bin 127 mülki idare amirine yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Mobil simülasyon tırları ile şu ana kadar Sakarya, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Bursa, Gaziantep, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş illerinde 26 bin 124 kişiye eğitim verildi. Muhtarların eğitimi illerde başlatılarak, bugüne kadar 20 bin 517 muhtar ve 16 bin 862 azaya eğitim verildi. Ayrıca afad.gov.tr ve hazirol.gov.tr'de eğitim içerikli videolar, deprem sonrası ilk 6 saati anlatan kamu spotları, afiş ve broşürler yüklenerek, eğitimlerde katılımcıların istifadesine sunuldu.

Afet Eğitim Yılı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, dernekler, vakıflar ve özel sektör ile iş birliği protokolleri de imzalanmaya devam ediliyor. Bugüne kadar 14 bakanlık ve 35 üniversitenin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, ASELSAN, HAVELSAN, Halkbank, TESK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN ve TÜRK-İŞ ile iş birliği protokolleri imzalandı. 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmalarının izleme ve değerlendirmesini yapmak üzere AFAD Başkanı, Kızılay Genel Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan genel müdür seviyesinde temsilci ve 4 akademisyenden oluşan Afet Eğitimi Danışma Kurulu oluşturuldu. - ANKARA

Türkiye, AFAD, Kamu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında ulaşılan kişi sayısı 3 milyonu aştı - Son Dakika


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