Yılbaşından kalan 200'e yakın yaş pastayı ücretsiz dağıttılar

Samsun'da bir pastane yılbaşında satılmayan yüzlerce yaş pastayı sokağa çıkma kısıtlamasında ücretsiz olarak vatandaşa dağıttı. Pastalar kapış kapış gitti.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir pastane yılbaşında satılmayan 200'e yakın yaş pastayı esnafa, polise ve sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıttı. İsteyenin pastaneye giderek istediği adette aldığı yaş pastalar herkesi mutlu etti.

İnsanların gelerek istediği yaş pastayı ücretsiz alabildiğini belirten pastanenin şefi İbrahim Kesici, "Biz yaklaşık binin üzerinde pasta yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 200'e yakın da pastamız kaldı. Bu pastaları biz de Samsun'daki sağlık çalışanlarımıza hediye olarak gönderiyoruz. Aynı zamanda esnafa, personellere dağıtıyoruz. İsteyen bu pastalardan kaldığı sürece alabilir" dedi.

3 adet pasta alan bir sağlık çalışanı, "Bunları pasta sevenlere ikram edeceğim. Bu uygulama çok güzel, mutlu edici bir uygulama. Umarım herkes afiyetle yer" diye konuştu.

Bir taksici ise "Bana istediğin kadar alabilirsin' dediler. Sağ olsunlar, keseleri bol olsun" şeklinde konuştu.

Pasta almaya gelen bir vatandaş da, "Uygulama çok güzel. Alışverişi de buradan yapıyoruz. Bir adet alacağım ve aileme götüreceğim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların istediği çeşitte ücretsiz aldığı pastaları herkesi memnun ederek pastanenin bu davranışı takdir topladı. - SAMSUN