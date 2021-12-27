Yılbaşını evinizde mi kutlayacaksınız? İşte size yılbaşı sofrası için minik tüyolar - Son Dakika

Yeni yıla nasıl girerseniz öyle olurmuş. 2022'ye mutlu bir sofrayla girin, yeni yıl sizin için hep mutlu geçsin.

BOL ÇEŞİT, AZ MİKTAR

Yılbaşı gecesi yemeği uzun solukludur. Dolayısıyla yemek çeşidinin bol tutulması önemli. Sofranın zengin olması, değişik tatların bir araya gelmesi, keyifli bir gecenin anahtarı niteliğindedir. Ama dikkat, porsiyonları küçük tutmak gerektiğini unutmayın!

Yemeği fazla kaçırmak, eğlencenin tadını kaçıracağından bol çeşitli küçük porsiyonlar herkes için uygun olacaktır.

MASA DÜZENLEMESİNİ BİR KENARA ATMAYIN

Yemek masasındaki çeşitlilik artınca haliyle servis malzemelerinin sayısı da artar. Yiyeceklerin sergilendiği alanla yemek tabakları arasındaki mesafeyi iyi ayarlamak gerekir.

Fazla sıkışıklık hareket alanını kısıtlayacağından, keyifli bir sohbet için de sıkıntı yaratabilir. Bu durumun üstesinden gelmek için masanın sergi alanına yemek çeşitlerinden küçük ölçekli miktarlarda getirmek, bittikçe üzerine eklemek kullanışlı bir yol olabilir.

İÇECEKLER NASIL OLMALI?

Yılbaşı gecelerinde içeceklerin yiyeceklerle uyumlu olması önemlidir.

Yılbaşına hazırlanırken bir gün önceden yapmanız gereken en önemli şey, bol miktarda buz depolamak. Evde yeteri kadar buz bulunduğundan emin olmanız, yılbaşı gecesinde rahat etmeniz anlamına gelir.

TATLI OLARAK NE ALIRSINIZ?

Keyifli sohbetlerin yaşandığı uzun yılbaşı sofralarında "tatlı yiyelim tatlı konuşalım" geleneğinden gelen insanların geceyi tatlısız tamamlamaları düşünülemez. Ancak yemek çeşidinin bol olduğu sofralar için ağır tatlılar önerilmez. Sütlü tatlılar, meyve özlerinden yapılan tatlılar hafif seçenekler olabilir. Yemek sonrası çay, kahve ikramına geçilecekse makaronlar, petifür denilen küçük tatlılar iyi birer eşlikçi olabilir.

SUNUM DA ÖNEMLİ

Masada bulunan yemeklerin lezzeti kadar sunumu da önemlidir. Sunum kötüyse, dünyanın en lezzetli yemeği bile masada kalabilir.

İyi bir sunum için sofrada renk uyumu yakalamaya dikkat etmek gerekir. Açık renk masa örtüsüne koyu renkli tabak altı servisler ya da tam tersi bir kombinasyon uygulanabilir. Masanın üzerine yılbaşı ruhuna uygun parlayan renkli yıldızlar, küçük çam kozalakları eklenebilir.

SÜSLEMELERİ UNUTMAYIN

Masadaki renk seçimine göre şamdanlar ve mumlarla yılbaşı sofrasına özenli bir hava vermek mümkün. Masanın tam ortasına özel yılbaşı aranjmanı yapılmış bir çiçekle de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Masanızla uyumlu olarak sandalyelerinizi kurdelelerle süsleyebilirsiniz.