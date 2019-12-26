Şanlıurfa'da Siverek Gıda Maddeleri Odası Başkanı Abdulvahit Sevdalı, "Artık yılbaşını silahla değil, çiçek, gül ve kitaplarla karşılayalım" dedi.

Sevdalı, yılbaşının yaklaşması nedeniyle ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, yeni yıl kutlamalarının silahlı yapılmasının tehlikeli ve çeşitli olumsuzlukların yaşanmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıtan Sevdalı, yılbaşı gecesi kutlamalarında silah kullanılmaması ricasında bulundu.

Sevdalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkının havaya silah sıkarak yeni yıla girdiğini, bunun da tehlikeli bir hareket olduğunu söyledi.

Oda yönetimi olarak bu yıl silahlı kutlamaların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak için ilçe halkına uyarılarda bulunduklarını anlatan Sevdalı, "Geçmiş yıllarda gerek yılbaşında gerekse düğünlerde sıkılan silahlar yüzünden onlarca insanımız öldü ya da yaralandı. Bizim de vatandaşlarımızdan ricamız artık silahlara veda edelim, silahlar sıkılmasın istiyoruz. Biz diyoruzki artık yılbaşını silahla değil, çiçek, gül ve kitaplarla karşılayalım. İhtiyaç sahiplerine, kimsesizlere yardımda bulunalım. Hoşgörü ve nezaketle yeni yılları karşılayalım, silahlarla değil." dedi.

Ayvanat Mahalle Muhtarı Habeş Akgül de özel günlerin silahla karşılanmasının kötü bir alışkanlık olduğunu dile getirdi.

Karanfil dağıtarak uyarılarda bulunan Sevdalı'ya teşekkür eden Akgül, "Bundan sonra yılbaşını ve özel günlerimizi silah değil de böylesine güzel çiçeklerle kutlayabilirsek ne mutlu bizlere." ifadesini kullandı.

Şire Pazarı esnaflarından İzzetin Çay ise silahlanmaya karşı olduklarını belirterek yeni yılın çiçeklerle karşılanması gerektiğini söyledi.