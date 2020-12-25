Yılbaşını yalnız geçireceklerin oranı ikiye katlandı - Son Dakika

Yılbaşını yalnız geçireceklerin oranı ikiye katlandı

25.12.2020 11:13
Yılbaşını yalnız geçireceklerin oranı ikiye katlandı, System.String[]

Migros müşterileri arasında 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen yılbaşı alışkanlarına ilişkin ankete göre, yılbaşı gecesini yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken, bu sene yüzde 28'e yükselerek 2 katını aştı.

Migros müşterileri arasında 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen yılbaşı alışkanlarına ilişkin ankete göre, yılbaşı gecesini yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken, bu sene yüzde 28'e yükselerek 2 katını aştı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros'un, 1000 Money Club üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği yılbaşı anketinin sonuçları belli oldu.

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle yeni yılın evlerde karşılanmaya hazırlanıldığı bugünlerde değişen alışveriş alışkanlıklarını gösteren ankete göre, gıda ürünlerine olan talep artarken, katılımcıların büyük çoğunluğu sevdiklerini yeni yıl hediyesiyle mutlu etmek istediğini söylüyor.

Salgın bu yıl yılbaşı akşamını yurt dışında geçirme hayallerini de rafa kaldırdı. Ankete katılanların yüzde 93'ü yılbaşında seyahat etmeyi planlamıyor. Yılbaşı gecelerini çoğunlukla yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken bu sene yüzde 28'e yükselerek iki katını aştı.

Yılbaşını aile, arkadaş veya komşu gibi yakınlarının evinde karşılamayı planlayanların oranı ise yüzde 12'den yüzde 6'ya geriledi. Aile dışında arkadaş veya komşu ile geçirmeyi planlayanların oranı ise önceki yıla göre 7 puan düştü.

Yılbaşı sofralarında çeşitler artıyor

Migros'un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, bu yıl yılbaşı sofralarında lezzet çeşitliliği artıyor. Mezeler yüzde 65, zeytinyağlılar yüzde 53, etli yemekler yüzde 52 ile en çok tercih edilen yemek çeşitlerinin başında gelirken, katılımcıların yüzde 68'i cips, çerez, bisküvi gibi atıştırmalıklardaki, yüzde 53'ü ise meyve ve sebze kategorilerindeki indirimlerin en fazla ilgilerini çeken kategoriler olduğunu söylüyor.

Sevilen ürünleri şık paketlerde bir araya getiren yılbaşı sepetlerinin ise hem fiyat avantajı sağladığı hem de daha pratik olduğu düşünülüyor.

Katılımcıların yüzde 73'ü sevdiklerinin yeni yılını bir hediyeyle kutlamak istediklerini söylüyor. Marketten hediye alanların ilk tercihi yüzde 58 ile bu yıl da kozmetik ürünleri olurken, yüzde 46'sı hediye seçimini oyuncak ve aile oyunlarından yana yapacağını belirtiyor. Hediye olarak hazır giyim ürünü ya da züccaciye ve ev eşyaları alacak olanların oranı ise yüzde 45 olarak görülüyor.

Avantajlı yılbaşı paketleri

Migros, sevdikleriyle birlikte yeni yıla keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için özel yılbaşı paketleri hazırladı. Zengin ürün yelpazesiyle damaklara, hesaplı fiyatlarıyla bütçelere hitap eden Migros'un yılbaşı paketleri, iki farklı alternatifle Migros müşterileri için raflardaki yerini aldı.

Migros'un birbirinden lezzetli atıştırmalık ve içeceklerle donattığı Klasik Kutu ve Butik Sepet'te, cipsten kuruyemişe, kahveden çaya, bisküviden şekerlemeye, çikolatadan sakıza, gazlı-gazsız içeceklerden peçeteye kadar birçok ürün çeşidi yer alıyor.

Migros müşterilerinin keyfini katlayacak Klasik Kutu 84,90 TL, Butik Sepet ise 124,90 TL'ye satışa sunuluyor. Böylece ürünlerin tek tek alınmasına göre yüzde 40'a varan avantaj sağlanmış oluyor. Migros'un yılbaşı için özel olarak hazırladığı Klasik Kutu ve Butik Sepet paketlerindeki ürünler indirimli fiyatlarla paket içinde yer alırken, kutu ve sepet Migros müşterilerinin günlük yaşamlarında da kullanabilmesi adına ücretsiz olarak sunuluyor.

MİGROS TİC. A.Ş., Türk Lirası, Yeni Yıl, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılbaşını yalnız geçireceklerin oranı ikiye katlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?
Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi         
11:16
Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti         
10:59
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
17 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla intihar etti 17 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla intihar etti         
10:37
Yaşlı komşusunu, Yaşlı komşusunu, "Sağlık Bakanlığı çalışanıyım" diyerek teste çağırdı, boş kalan evdeki kasayı çaldı         
10:17
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor         
08:09
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu         
07:27
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 11:45:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşını yalnız geçireceklerin oranı ikiye katlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei