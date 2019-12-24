Yılbaşını zehirlemek isteyen uyuşturucu baronlarına büyük darbe - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşını zehirlemek isteyen uyuşturucu baronlarına büyük darbe - Son Dakika

Yılbaşını zehirlemek isteyen uyuşturucu baronlarına büyük darbe

6 saat önce

Yaklaşan yılbaşı öncesinde İstanbul'a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224 gram eroin maddesi yakalandı.

Yılbaşını zehirlemek isteyen uyuşturucu baronlarına büyük darbe, System.String[]

Yaklaşan yılbaşı öncesinde İstanbul'a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224 gram eroin maddesi yakalandı. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik olarak yaptığı çalışmalar neticesinde denetimlerini sıklaştırdı. Yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimlerini arttıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosya D-100 kara yolu üzerinde uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Uygulama sırasında 34 plakalı araç durdurularak, araçta arama yapıldı. Narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bahse konu araçta yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224,02 gram eroin maddesi bulunarak muhafaza altına alındı.


Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan İstanbul- Zeytinburnu nüfusuna kayıtlı S.A. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İstanbul, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor
Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
21:27 Kalın: Kanal İstanbul belediye değil, devlet projesidir - Son Dakika Haber
21:16 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika Haber
21:13 Dünür cinayetine 34 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
21:02 Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika Haber
20:54 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika Haber
20:39 Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar - Son Dakika Haber
20:23 Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşını zehirlemek isteyen uyuşturucu baronlarına büyük darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]