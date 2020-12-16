Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı - Son Dakika

Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı

16.12.2020 08:36
Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı, System.String[]

PANDEMİ nedeniyle yeni yılı evde karşılamaya hazırlananların yılbaşı gecesi için tercih ettiği yapay çam ağacının fiyatı, geçen yıla göre 2 kat arttı.

PANDEMİ nedeniyle yeni yılı evde karşılamaya hazırlananların yılbaşı gecesi için tercih ettiği yapay çam ağacının fiyatı, geçen yıla göre 2 kat arttı. 250 liradan başlayan yapay yılbaşı ağacının fiyatı, süslemeler de eklendiğinde 400 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor.

Pandemi nedeniyle yeni yılı evde karşılayacakların alışveriş telaşı başlarken ev süslemesine önem gösterenlerin ilk tercihi de yapay çam ağacı oldu. Yılbaşı akşamını evde aile bireyleriyle kutlamak isteyenler, bu nedenle hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile internet ortamında gerçekleştirilen alışverişlere yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağına yönelik açıklaması üzerine özel hazırlıklara başlayanların mağazalar ile internet üzerinden hediyelik eşya satan yerleri tercih etmesi dikkat çekti.

AĞAÇ FİYATI 400 LİRA İLE 3 BİN LİRA ARASINDAHediyelik eşya satışı yapılan mağaza işletmecisi Uğur Öztürk, yılbaşını koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kutlamayı planlayanların hazırlıklara başladığını vurgularken ev süslemesi fiyatları hakkında şu bilgileri verdi: "Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı, mağazalarda 250 liradan alıcı buluyor. 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 350, 210 santimetre uzunluğundaki ağaçlar 590 lira iken 3 metre boyundaki 1850 liradan satılıyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 12'li çan 25 lira, 4'lü melek 55 lira,  6'lı damla figürü 25 lira, 4'lü süs çizme 25 lirayken 6'lı desenli top 40, 6'lı Noel Baba maketi 12.5 lira, 6'lı süs kalp 12.5, 12'li fiyonk 25 lira, ağaç tepeliği 35 lirayken LED ışık 50 liradan tezgahlarda yerini aldı."PANDEMİ HEDİYE SATIŞLARINI ARTIRDI

Geçen yıla göre yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının bu sene ikiye katlandığını hatırlatan Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 400 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler arasında. Pandemi nedeniyle yeni yılı evde karşılayacak olanlar bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor" dedi.


Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı
Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı
Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı
Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı
Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı
Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı
Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı
Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı
Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı

noel baba, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı - Son Dakika


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