Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahte içki ölümleri yaşanmaya başladı! 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahte içki ölümleri yaşanmaya başladı! 6 kişi hayatını kaybetti

16.11.2022 19:40

Yılbaşına kısa bir süre kala sahte içki ölümlerine dair kötü haberler gelmeye başladı. Son bilgilere göre şu ana kadar 6 vatandaşımız sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde sahte içkiye karşı denetimler artırıldı. Ancak yine de yetkilileri dinlemeyerek sahte içki tüketen vatandaşlardan kötü haberler art arda gelmeye devam ediyor. Sahte içkiden gelen son haberler de yürekleri yaktı.

10 KİŞİNİN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Kasım gecesi sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Kalan 10 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminde kullanılan ve metil alkol olduğu değerlendirilen maddeyi Bursa'da F.İ. ile sattığı ileri sürülen R.A'yı gözaltına almıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜ BULDU

Alanya Otogarı'nda bir berber dükkanının üst katındaki odada kalan 27 yaşındaki Ahmet Nergiz, 14 Kasım günü sağlık ekiplerince ölü bulundu. Polis ekibi yaptığı incelemelerde Nergiz'in kaldığı odada sahte içki dolu pet şişeler bulmuştu.

BODRUM'DA 1 KİŞİ VEFAT ETTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hasan Rıfat Tumanbay (58) hayatını kaybetti, arkadaşı Ahmet Barut B.'nin (65) tedavisi ise sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Son gelen haberlerle birlikte sahte içkiden toplamda can kaybı 6'ya yükseldi.

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SON DAKİKA: Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahte içki ölümleri yaşanmaya başladı! 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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