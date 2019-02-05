Son Dakika Haberleri: Yılda 1000 çiftçiyi eğiterek yüzde 12 verim artıracak

Yılda 1000 çiftçiyi eğiterek yüzde 12 verim artıracak

32 dakika önce

Cargill, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" projesiyle tarımda sürdürülebilirlik için harekete geçti.

Yılda 1000 çiftçiyi eğiterek yüzde 12 verim artıracak, System.String[]
Cargill, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" projesiyle tarımda sürdürülebilirlik için harekete geçti. Altı ilde yürütülecek proje kapsamında çiftçilere finansal okuryazarlık, toprak analizleri, mühendis desteği verilecek. Hedef mısırda verimi yüzde 12 artırmak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05 

Cargill, Ekonomi
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