Yılda 1000 çiftçiyi eğiterek yüzde 12 verim artıracak
32 dakika önce
Cargill, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" projesiyle tarımda sürdürülebilirlik için harekete geçti.
Cargill
, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" projesiyle tarımda sürdürülebilirlik için harekete geçti. Altı ilde yürütülecek proje kapsamında çiftçilere finansal okuryazarlık, toprak analizleri, mühendis desteği verilecek. Hedef mısırda verimi yüzde 12 artırmak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05
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