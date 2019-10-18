'Yılda 13 boksör ringlerde hayatını kaybediyor'

27 yaşındaki Amerikalı boksör Patrick Day'in nakavt olduğu maçta başına aldığı darbeyle hayatını kaybetmesi ABD'de büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada boksun yasaklanması tartışmaları yeniden alevlendi.

2011'de yapılan bir araştırmaya göre 1890-2011 yılları arasında 1604 boksör ringde hayatını kaybetti. Bu, yılda en az 13 boksörün ölmesi anlamına geliyor.

Bu yıl ringlerde kayıtlara geçen 4 ölüm vakası yaşandı. Eylül'de Arnavutluk'ta kuzeninin lisansıyla ringe çıkan 21 yaşındaki Bulgar boksör Boris Stançov maçta aldığı darbelerle yaşamını yitirdi.

23 Temmuz'da 28 yaşındaki Rus boksör Naksim Dadaşev Maryland'de, bundan 2 gün sonra da 21 yaşındaki Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Buenos Aires'teki maçından 5 gün sonra öldü.

Bu ölümlere ek olarak en az 5 sporcu, beyinlerinde oluşan pıhtılar sonucu komaya girdi ve ameliyat geçirdi.

'Boksun yasaklanması çağrıları adil değil'

Dünya Boks Federasyonu Sözcüsü CNN'e açıklamasında boksun yasaklanması çağrılarıyla ilgili olarak "Boks şüphesiz kolay ve bariz bir hedef. Eleştiriler anlaşılabilir ama bunlar adil değil. Boksun gençlere büyük yararı var. Onları sokaklardan, uyuşturucudan uzak tutuyor. Disiplini, özgüveni öğretiyor. Boksun iyi yanları, kötü yanlarına ağır basıyor" dedi.

Sözcü, yasaklanması halinde boksun yeraltına ineceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

" İngiltere'de Anthony Joshua, Dillian Whyte gibi örnekler ve amatör seviyede olmalarına, hatta gerçek maçlara çıkmamış olmamalarına rağmen boksla hayatı değişmiş birçok kişi var. Bu gençlerin çoğu boks yapmadan belki de hapiste ölecekti. Hayatları daha riskli olacaktı.

"Boksu yasaklarsanız yeraltına iner ve muhtemelen güvenlik önlemleri alınmadan yapılır. Kuralsız futbol oynayabilirsiniz, bu büyük fark yaratmaz. Ama boksun kuralsız, gözetimsiz yapılması kötü bir fikir."

Raunt sayısı azakltıldı

Joseph Svinth'in 2011'deki boks karşıtı aktivist Manuel Velazquez'in çalışmasını temel alan araştırmasına göre boksta en fazla ölüm, 233 boksörün hayatını kaybettiği 1920'li yıllarda görüldü. 2000'li yıllarda bu sayı 103'e düştü.

1983'te Güney Koreli boksör Duk-koo Kim'in Las Vegas'ta nakavt olduğu maçın ardından hayatını kaybetmesiyle ölümler hızla azaldı.

Daha sonraki şampiyonalarda boksörlerin bitap düşüp ölümcül darbeler alma riskini azaltmak için raunt sayısı 15'ten 12'ye düşürüldü.

'Birçok spor daha tehlikeli'

2009'da yayımlanan Amerikan Tabipler Birliği'nin araştırmasına göre, boks maçlarında yıllık ölüm oranı binde 0,13.

Raporda "Bu oran, kolej futbolu, motosiklet yarışları, aletli dalış, dağcılık, yelken kanat, paraşütle atlama ve at yarışlarındaki ölüm oranından daha az" denildi.

Uzmanlar, NFL, futbol, ragbi ve bisiklette de kafa travmaları yaşandığını ancak boksu farklı ve tartışmalı kılan şeyin boksörlerin birbirlerini nakavt etmeye çalışması olduğuna dikkat çekiyor.