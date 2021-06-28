Üye Girişi
Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor

28.06.2021 11:12
Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Türkiye genelinde toplam 5 sahada aktif olarak altın üretimi gerçekleştiren Koza Altın, gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 ton altın üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye genelinde toplam 5 sahada aktif olarak altın üretimi gerçekleştiren Koza Altın, gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 ton altın üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Koza Altın, bu sürecin ardından büyüme gösteriyor. 2016 yılında 5.3 milyar TL aktif büyüklüğü bulunan şirket, 2020 yılı sonu itibariyle, aktif büyüklüğünü 12.1 milyar TL'ye ulaştırdı. Şirketin aynı dönem net karı da yüzde 547 oranında arttı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Koza Altın'ın bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti. Geçmişte teröre aktarılan kaynakların bugün milletin hizmetine aktarıldığını vurgulayan Gülal, "Aldığımız bayrağı daha da yukarı taşımak hedefiyle çalışmaya devam edecek, milletimizin ve devletimizin güvenine layık olmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Geçmişte fitne ocaklarını besleyen kaynakların başında gelen Koza Altın, TMSF yönetimine geçmesiyle birlikte büyümesini sürdürürken sahip olduğu imkanları da milletimizin hizmetine sunmaya başladı."

Devlete vergi desteği

2016 yılında TMSF'ye devredilen Koza Holding'in aktif büyüklüğü 5.3 milyar TL'den yüzde 125 artışla, 2020 sonunda 12.1 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde Grubun, özkaynak toplamı ise yüzde 106 artışla 5 milyar TL'den 10.5 milyar TL'ye erişti. 2021 ilk çeyreğinde aktif büyüklüğü 13 milyar TL'yi aşarken özkaynak toplamı da 11.4 milyar TL'yi buldu. Koza Altın 2016- 2020 döneminde yüzde 547'lik net kar artışı yakalarken, 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre karını yüzde 91 artırarak 711 milyon TL'ye yükseltti. 2019 yılında kurumlar vergisi rekortmenleri arasında 13'üncü sırada yer alan Koza Altın, 2020 yılında da 603 milyon TL vergi ödemesi gerçekleştirdi.

Yılda 15 ton altın çıkaracak

Şirket İzmir-Ovacık, İzmir-Çukuralan, Eskişehir-Kaymaz, Kayseri- Himmetdede ve Gümüşhane -Mastra ile birlikte toplam 5 sahada aktif olarak altın üretimi gerçekleştiriyor. 2020 yılında Türkiye'de üretilen toplam 42 ton altının 8 tonunu üreten şirket, gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 ton altın üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar ışığında Ağrı'da 20 tonluk altın rezervi keşfettiği Mollakara altın madeninin temellerini atan şirket, burada ilk altın dökümünü 2022 yılında yapmayı hedefliyor. İlave olarak Van ve Ağrı'da 16 tane daha arama ruhsatına sahip olan şirket, izinler tamamlandıktan sonra bu bölgelerde yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde etmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor

Türk Lirası, Türkiye, Altın, Koza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız 12:00 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada iyice karışıyor! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu 11:18 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada iyice karışıyor! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da 10:06 İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı 09:53 Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 08:24 Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı 07:40 Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı

Son Dakika Haberleri
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
11:11 Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor
10:36 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor         
12:00
Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu         
11:34
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Seren Serengil Seren Serengil "Makyajsız halim" diyerek fotoğraf paylaştı, kimse ona inanmadı         
21:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 12:44:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement