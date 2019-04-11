'Yılda 152 milyon yolcuya dokunuyoruz'
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TAV Havalimanları Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Hakan Öker, "15 havalimanında yılda 152 milyon yolcuya dokunuyoruz.
TAV Havalimanları Holding
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:54
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Hakan Öker, "15 havalimanında yılda 152 milyon yolcuya dokunuyoruz." dedi.
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