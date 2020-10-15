Yılda 2 milyon kişi meme kanserine yakalanıyor - Son Dakika

Yılda 2 milyon kişi meme kanserine yakalanıyor

15.10.2020 09:31
Yılda 2 milyon kişi meme kanserine yakalanıyor, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, "Yılda 2 milyondan fazla kişinin yakalandığı meme kanseri, 40-49 yaş kadınlarda başlıca ölüm nedenidir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, "Yılda 2 milyondan fazla kişinin yakalandığı meme kanseri, 40-49 yaş kadınlarda başlıca ölüm nedenidir." ifadesini kullandı.

Gezen, dünya genelinde ekim ayı boyunca süren Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklama yaptı.

Her 8 kadından birinin hayatlarının bir evresinde meme kanseri ile karşılaşabileceğini belirten Gezen, meme kanserinde düşük ölüm oranı ve yüksek yaşam kalitesi için erken tanı ve tedavi şart olduğu uyarısında bulundu.

Meme kanserinin oluşmasını etkileyen faktörlere değinen Gezer, "İlerleyen yaş, göğüs bölgesine radyasyon alınması, genetik faktörler, östrojen progesteron gibi hormonların dışardan alınması, erken dönem adet görülmesi, geç menopoz öyküsü, obezite, alkol kullanımı ve yüksek yağ içeriğine sahip gıdaların tüketilmesi meme kanserine zemin oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Gezer, meme kanserindeki başarının erken teşhis ve tedavi ile olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Erken teşhis için kadınlar 20 ile 39 yaş arasında her ay 'Kendi Kendini Meme Muayenesi' (KKMM) yapmalı. Ortalama 3 yılda bir de meme polikliniğinde doktor meme muayenesi aksatılmamalı. 40 yaşından başlayarak yıllık klinik meme muayenesine ek, iki ya da her yıl da bir kez mamografi mutlaka yaptırılmalıdır. 50 yaş ve üstü kadınlar ise aylık KKMM, yıllık klinik meme muayenesi yanında her yıl bir kez mamografi yaptırmak zorundadır.

"Yüzde yüz tedavi edilebilir"

Prof. Dr. Cem Gezen, meme kanserlerinde, cerrahi, onkoloji, radyasyon onkolojisi, tıbbi onkolojiyi içeren multidisipliner tedavinin mortaliteyi düşürdüğüne dikkati çekerek, meme kanserinin erken teşhis edildiğinde yüzde 100 tedavi edilebilir bir kanser türü olduğunu ifade etti.

Son 30 yılda meme kanseri ölüm oranlarının düştüğünü bildiren Gezen, şöyle devam etti:

"Mortalitedeki bu düşüş, gelişmiş meme kanseri taramasına ve adjuvan tedavideki gelişmelere bağlıdır. Yapılan geniş çaplı çalışmalarda mamografi taramalarına katılan 40 ila 69 yaş aralığındaki kadınların teşhisten sonraki 10 yıl içinde meme kanserinden ölüm riskinin yüzde 60, 20 yıl içinde ise yüzde 47 daha düşük bulunduğu görülüyor. Bu bize meme kanserini erken tedavi edilmesi ile hayat kurtarır bir tedavi yöntemi olduğunu gösteriyor. Şikayet ile meme polikliniklerine giden hastalarda meme kanseri teşhisi meme muayenesi ve mamografi ultrasonografi gibi yöntemlerle teşhis edilir."

Meme kanseri ölümlerinden korunmak için KKMM gerektiğini vurgulayan Gezen, "Doktorunuz önerdiği zaman diliminden itibaren meme tarama programlarına girilmeli. Kendi kendini elle muayene yöntemi 20 yaşından sonra, adet başlangıcının 5 ila 7'nci gününde, adet görülmüyorsa ayın aynı günü elin orta üç parmağının iç yüzeyleri ile en az 5 dakika kadar yapılmalı. 40 yaşından sonra da yıllık doktor muayenesi ve mamografi çekilmesi gerekiyor. Ayrıca düzenli spor yapmalı ve yağdan fakir gıdalarla beslenmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi, Meme Kanseri, Üniversite, Ölü, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yılda 2 milyon kişi meme kanserine yakalanıyor - Son Dakika Ekonomi

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