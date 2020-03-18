Yılda 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandırıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılda 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandırıyorlar - Son Dakika

Yılda 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandırıyorlar

6 saat önce

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yılda 300 ton portakal kabuğu ekonomiye kazandırılıyor.

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yılda 300 ton portakal kabuğu ekonomiye kazandırılıyor.

Hem yurt içi hem yurt dışından yoğun talep gören portakal kabuğu kilogramı 10 liradan alıcı bularak 2-4 liradan satılan meyveden kilogram bazda daha fazla gelir getiriyor.

Vatandaşlar tarafından kurutularak işletmecilere getirilen kabuklar, ayıklanıp temizlendikten sonra paketlenerek alıcılara gönderiliyor.

Kadirli ilçesindeki portakal kabuğu işletmecisi Ömer Arslantaş, AA muhabirine, ürüne çok fazla talep geldiğini söyledi.

Bu yıl gelen talepte artış olduğunu belirten Arslantaş, "Vatandaşlarımızın kurutarak getirdiği portakal kabuğunu biz alıyoruz. Kabukların ayrımını yaptıktan sonra yurt içi ve yurt dışına satıyoruz. İlçeden yılda ortalama 300 ton portakal kabuğu gönderiyoruz. Bu da hem bize hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Çukurova genelinden alımlar yapıyoruz"

Suna Binboğa da her yıl 4 ay süren portakal kabuğu alım sezonunda yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi.

Özellikle kozmetik ve ilaç firmalarından yoğun talep aldıklarını anlatan Binboğa, şunları kaydetti:

"Portakal esansı, kabuklardan üretiliyor. Bu nedenle çok değerli ve pahalı. Portakalın kendisi bahçede 2 liraya satılırken kabuğu 10 liraya kadar alıcı buluyor. Çukurova genelinden alımlar yapıyoruz. Portakal, sadece meyvesi yenip suyu içilen bir ürün olmanın ötesinde kullandığımız birçok farklı üründe de ham madde olarak kullanılmakta."

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ise portakalın kabuğunun meyvesinden pahalı olduğunu belirterek "Her yıl portakal kabukları ilçemize getirilerek alımı yapılıyor. Bu sektörün hem ilçemizde hem de ülke genelinde daha fazla yaygınlaştırılması lazım. Geleceği açık bir sektör." ifadesini kullandı.

Yılda 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandırıyorlar

Osmaniye, Çukurova, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı         
09:55
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi         
00:07
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi         
22:42
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi         
22:41
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir         
21:48
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı         
21:46
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı         
21:37
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi         
21:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:12:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılda 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandırıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]