Yılda 35 bin "can" Ankara Üniversitesindeki veteriner hekimlerin ellerinde şifa buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yılda 35 bin "can" Ankara Üniversitesindeki veteriner hekimlerin ellerinde şifa buluyor

28.04.2022 10:58
Yılda 35 bin "can" Ankara Üniversitesindeki veteriner hekimlerin ellerinde şifa buluyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine her yıl Türkiye'nin birçok ilinden tedavi için getirilen 35 bin hasta ve yaralı hayvan, özveriyle çalışan veteriner hekimlerin tedavileriyle sağlığına kavuşuyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine her yıl Türkiye'nin birçok ilinden tedavi için getirilen 35 bin hasta ve yaralı hayvan, özveriyle çalışan veteriner hekimlerin tedavileriyle sağlığına kavuşuyor.

Başkentte 1933'te hizmete açılan tarihi binasında faaliyetlerini sürdüren Hayvan Hastanesi, alanında uzman veteriner hekimlerle yaralı ve hasta hayvanlara hizmet sunuyor.

Kültürel sit statüsünde olan Dışkapı Yerleşkesi'nde 8 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastaneye Türkiye'nin dört bir yanından hasta hayvan getiriliyor.

Yaralı ve hasta hayvanların sahipleri, can dostlarını tedavi için resmi ve idari tatillerle bayram günleri dahil 7 gün 24 saat hizmet veren Acil Kliniğe getirebiliyor. Acil müdahale gerektirmeyen durumlarda ise vatandaşlar, Cerrahi, Ortopedi, Göz Hastalıkları, Nöroloji, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıkları, Reprodüksiyon Klinikleri ile Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Davranış Birimi ve Aşı Biriminden randevu alabiliyor.

Hastaneye gelen yaralı ve hasta hayvanları sağlığına kavuşturmak için mücadele eden veteriner hekimler, birçok önemli cerrahi operasyon da gerçekleştiriyor.

"Acil hizmetler dışındaki tüm hizmetlerimizi randevuya bağladık"

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakültenin Ankara Üniversitesinin en eski fakültesi olduğunu söyledi.

Vatandaşların, acil durumlarda himayesindeki canlıyı 7 gün 24 saat hizmet veren hastanenin acil kliniğine getirebileceğini anlatan Şenel, "Hizmete erişimi kolaylaştırmak için acil hizmetler dışındaki tüm hizmetlerimizi randevuya bağladık. Branş kliniklerimizden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığının MHRS sistemi gibi işleyen online randevu sistemimiz üzerinden randevularını oluşturabiliyorlar. Bizden hizmet alan yıllık hasta sayımız 35 bin civarındadır. Yılda 10 bin de acil hastamız oluyor." diye konuştu.

Hayvanların yaşadığı sorunların insanlarınkinden farkı olmadığını ve tüm hayvanların nitelikli sağlık hizmetine erişme hakkı bulunduğunu belirten Şenel, bilakis anatomik ve fizyolojik olarak farklılıklar gösteren hayvanlarda türe özgü tedavi uygulamalarının hizmet çeşitliliğini artırdığını söyledi.

Hastanede veteriner hekimlerin muayene ve tanı uygulamalarının yanında birçok zorlu ameliyat da gerçekleştirdiğini anlatan Şenel, şöyle devam etti:

"Hekimlerimizin çabalarıyla birçok hayvan cerrahi girişim ve tedavilerle hayata bağlanıyor. Hastanemizde, bir kısmı ihtisas eğitimlerini sürdüren yaklaşık 100 veteriner hekimimiz toplam 13 branş kliniğinde, farklı türlerden can dostlarımızı sağlığına kavuşturmak için özveriyle çalışıyor. Hastanemiz, farklı hayvan türlerine hizmet vermek üzere tasarlanmış muayenehane ve operasyon salonları, tanı merkezleri ve laboratuvarlarımızla, her zaman hayvan sağlığının hizmetinde olmaya devam edecek."

YORUMLAR
500
Ankara'da 'İş Birliğinin 30. yılında Kazakistan-Türkiye İlişkileri' konferansı Ankara'da 'İş Birliğinin 30. yılında Kazakistan-Türkiye İlişkileri' konferansı Yavaş: 'Bakım ve Onarım Atölyesi ile Akülü ve Tekerlekli Sandalyelerin Tamirini Ücretsiz Karşılıyoruz' Yavaş: 'Bakım ve Onarım Atölyesi ile Akülü ve Tekerlekli Sandalyelerin Tamirini Ücretsiz Karşılıyoruz'

Veteriner, Türkiye, Ankara, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılda 35 bin 'can' Ankara Üniversitesindeki veteriner hekimlerin ellerinde şifa buluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
11:09 Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış
11:01 Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:20:55. #1.12#
SON DAKİKA: Yılda 35 bin "can" Ankara Üniversitesindeki veteriner hekimlerin ellerinde şifa buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement