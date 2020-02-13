Yılda 4 defa Kızılay'a kan bağışında bulunuyor - Son Dakika
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Yılda 4 defa Kızılay'a kan bağışında bulunuyor

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi tarafından iki hafta ara ile düzenlenen kan bağışı kampanyaları yoğun ilgi görürken, 39 yaşındaki Mehmet Karaca da, yılda 4 defa kan verdiğini söyledi.

Yılda 4 defa Kızılay'a kan bağışında bulunuyor, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi tarafından iki hafta ara ile düzenlenen kan bağışı kampanyaları yoğun ilgi görürken, 39 yaşındaki Mehmet Karaca da, yılda 4 defa kan verdiğini söyledi. Öte yandan, Kızılay Kan Merkezi hekimleri de her defasında 70-80 ünite kan veren Burhaniyelilere teşekkür etti.


Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Kızılay Kan Merkezi aracının önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar da, kan vermenin kendilerini rahatlattığını anlattı. Kan veren 1 çocuk babası Mehmet Karaca, "Ben bir kaç yıldır kan vermeye başladım. Yılda 4 kez kan veriyorum. Kan verme zamanı gelince bana mesaj geliyor. Gelip veriyorum. Kan vermek bana büyük rahatlık veriyor. Herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

Mehmet Karaca, Balıkesir, Kızılay, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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