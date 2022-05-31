Yılda 8 milyon kişinin ölümüne neden olan sigaradan kurtulmak mümkün - Son Dakika
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Yılda 8 milyon kişinin ölümüne neden olan sigaradan kurtulmak mümkün

31.05.2022 09:27
Yılda 8 milyon kişinin ölümüne neden olan sigaradan kurtulmak mümkün

Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde herkesi sigarasız bir yaşama davet etti.

Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde herkesi sigarasız bir yaşama davet etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Tütün bağımlılığıyla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, 'Bırakabilirsin' uygulamasıyla sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek sağlıyor.

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildi. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde Yeşilay, herkesi sigarasız bir yaşama davet etti. Yeşilay'ın tütün bağımlılığıyla mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin, "Yeşilay olarak, tütün bağımlılığıyla mücadelemize hız kesmeden devam ediyor, bu konuda dünyada öncü bir rol üstleniyoruz. Bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için 7'den 77'ye farklı yaş gruplarına yönelik projeler yürütüyoruz. YEDAM yaptığımız çalışmalarla da bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. 'Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı' ile her yaştan vatandaşımızın sigarayı bırakmasına ücretsiz destek oluyoruz. Aynı zamanda T.C. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte geliştirdiğimiz Bırakabilirsin uygulamasıyla ve YEDAM Danışma Hattımızla destek sağlamaya devam ediyoruz. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde de tüm vatandaşlarımıza tütünsüz ve sağlıklı bir yaşam çağrısında bulunuyoruz" dedi.

YEDAM'DAN SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE DESTEK

Yeşilay, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere YEDAM bünyesinde ücretsiz destek sağlıyor. YEDAM'da görev yapan uzmanlar tarafından oluşturulmuş "Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı" ile adım adım sigara bırakma planı uygulanıyor. Sigarayı bırakmak isteyenler yedam.org.tr web sitesinden ayrıntılı bilgi alabiliyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşabiliyor.

BIRAKABİLİRSİN UYGULAMASI İLE TÜTÜN BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK MÜMKÜN

Bağımlılıkların önlenmesi için pek çok çalışma yürüten Yeşilay, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere de Bırakabilirsin ile ücretsiz destek veriyor. Kullanıcılar sigarayı bırakmadan önce hedef tarih koyarak uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor ve uygulama her gün bırakma hazırlıklarıyla ilgili önerilerini paylaşıyor. Sigarayı bırakma anından itibaren ise sigara kullanımını tetikleyici duygular ve içme isteği takip edilerek kullanıcılara grafik olarak sunuluyor. Böylece kişiler en çok hangi durumlarda sigara içme isteği duyuyorsa, o doğrultuda öneriler alabiliyor. Uygulama çerçevesinde sigarasız geçen gün sayısı ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgileri de yer alıyor. Kullanıcılar sigarayı bırakarak kazandıklarını mobil uygulama üzerinden istatiksel olarak takip edip, başarı günlüğü tutarak kat ettikleri aşamaları sosyal medyada paylaşabiliyorlar. Desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz YEDAM Danışma Hattı 115'e kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

(Atilla Özer - İHA)

Yılda 8 milyon kişinin ölümüne neden olan sigaradan kurtulmak mümkün
Yılda 8 milyon kişinin ölümüne neden olan sigaradan kurtulmak mümkün
Yılda 8 milyon kişinin ölümüne neden olan sigaradan kurtulmak mümkün

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Kaynak: İHA

Yeşilay, Sigara, Tütün, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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