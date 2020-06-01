Yılda 80 bin dalışla, sualtı turizminin merkezi Kaş İlçesi'nde suyun altıda misafir bekliyor - Son Dakika

Yılda 80 bin dalışla, sualtı turizminin merkezi Kaş İlçesi'nde suyun altıda misafir bekliyor

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve yılda 80 bin dalışın yapıldığı Antalya'nın Kaş ilçesinde Korona virüs sonrası dalış organizasyonları hazırlıkları tamamlandı.

Yılda 80 bin dalışla, sualtı turizminin merkezi Kaş İlçesi'nde suyun altıda misafir bekliyor, System.String[]

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve yılda 80 bin dalışın yapıldığı Antalya'nın Kaş ilçesinde Korona virüs sonrası dalış organizasyonları hazırlıkları tamamlandı.


Yeni normal kapsamında 1 Haziran itibariyle denize girme yasağı kalktı, sahiller ve plajlar açıldı. Turizmin başkenti Antalya yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için tüm süreç boyunca gerekli hazırlıkları tamamladı ve önlemlerini aldı. Antalya'nın korona girmeyen ilçesi Kaş'ta hem otel işletmecileri hem de diğer işletmeler iyi bir sezon geçmesini bekliyor. Dalış turizminin önemli destinasyonlarından biri olan Kaş'ta sualtı spor işletmecileri de hazırlıklarını tamamladı.


Kanyon Diving İşletmecisi Erhan Onat, Kaş KASAT Su Altı Sporları Derneği kendi arasında Koronayla ilgili hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Bu zor ve kötü dönemde Kaş Belediyemiz ve kaymakamlığımız çok önemli önlemler aldılar ve Kaş'ta hiç vak'ayla karşılaşmadık. Koronanın ilk çıktığı andan itibaren her gün hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımız kademe kademe ilerledi. İlk başta su altı hekimleriyle daha sonra hijyen ve dezenfektan ile ilgili uzmanlar ve doktorlarımızla görüşmeler yaptık. Neler yapmalıyız, dalıcılarımıza karşı nasıl önlemler almalıyız, nasıl hazırlanmalıyız gibi konularda görüştük. Bu çerçevede aldığımız eğitim ve bilgilendirmeler sonucunda hazırlandık" şeklinde konuştu.


"Kaş dalış için hazır"


Onat, "Şuanda Kaş'taki bütün dalış merkezleri ve tekneleri, personel güvenliği, teknenin hijyeni, dalıcıların hijyeni ve ekipman hijyeniyle ilgili çalışmalarını tamamladı. ULV cihazlarımız, ultraviyole lambalarımız, dezenfektanlarımız, maskelerimiz, siperliklerimiz her şeyimiz ile hazırız. Bütün dalıcılar gönül rahatlığıyla Kaş'a gelebilirler, Kaş dalış için hazır. Bilinçli ve hazır şekilde bekliyoruz" mesajını verdi.


"Kaş'ta güvenli dalışlar başlayacak"


"Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) cuma günü bize 1 Haziran'da dalışlara başlamamızda sorun olmadığıyla ilgili bilgi verdi" diyen Onat, TSSF'nın yaptığı hazırlıklar çerçevesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının talimatnamesini beklediğini belirterek, "Muhtemelen hafta sonuna kadar talimatname yayınlanacak diye ümit ediyoruz. Ondan sonra Kaş'ta güvenli dalışlar başlayacak" ifadelerinde bulundu.


Sezonla ilgili değerlendirmelerini aktaran Onat, "Kaş esnafı diğer bölgelere göre biraz daha rahat. Hem bir vak'aya rastlanılmadı hem de herkes bilinçli ve doğru şekilde hazırlandı. Ben bu sene sezonun çok iyi geçeceğine inanıyorum. Kaş zaten kitle turizmi değil, eko turizm yapan bir bölgeydi. Bu nedenle otellerimiz, restaurantlarımız butik işletmeler. Kapasite her yerde yarı yarıya düştü insanlar daha da önem verecekler. Bu sezon Kaş'ta çok güzel geçecek" diye konuştu.


Yılda 80 bin dalış


Yılda 80 bin dalış ile dünyanın en önemli 50 dalış merkezi arasına girdi. Kaş denince akla ilk akla gelen etkinlik olan dalış turizminde su altındaki biyoçeşitlilik, uzun görüş mesafesi, temizlik, batıklar ve uygun dalış noktaları özelliği öne çıkıyor. Dünyanın 50 önemli dalış noktasından biri olarak kaydedilen Kaş, Kızıldeniz'den sonra dalış yapılabilecek en güzel ikinci nokta olarak belirtiliyor. Kaş, ayrıca yılın 12 ayı dalış yapılabilme özelliğiyle de öne çıkıyor.


Su altında yok yok


Kaliteli dalış eğitmenleri nedeniyle yabancıların uğrak yeri konumundaki Kaş, yüzde 20'si yabancı olmak üzere, yılda 80 bin dalışla bir 'dalış markası' olma yolunda ilerliyor. Aralarında bir Kaş klasiği Kanyon, Osmanlı batığı, C47 uçak batığı, Tank Batığı, Uçanbalık Bankosu, Oasis Banko, Kovanlı Adası, Deve Taşı, Tünel ve Limanağzı'nın bulunduğu 35 dalış noktasına ve toplamda 22 dalış okuluna sahip turizm merkezinde, gün içerisinde 3 farklı seansta dalış yapılabiliyor. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılda 80 bin dalışla, sualtı turizminin merkezi Kaş İlçesi'nde suyun altıda misafir bekliyor - Son Dakika

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