Yılda bir defa pişen çorbadan içmek için yüzler metre kuyruk oluşturdular - Son Dakika
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Yılda bir defa pişen çorbadan içmek için yüzler metre kuyruk oluşturdular

6 saat önce

Bursa'da Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

Yılda bir defa pişen çorbadan içmek için yüzler metre kuyruk oluşturdular, System.String[]

Bursa'da Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.


Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için 600 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen Bursalılar uzun kuyruklar oluşturdu.


Vatandaşlar köfteli çorbadan içip Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri başında dua etti.


Bu yıl ikinci etkinliği düzenlediklerini ifade eden Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği yüzlerce yıl devam etmiş. 1940 yılından sonra ara verilmişti. Biz de 80 yıllık aradan sonra bu geleneği geçtiğimiz yıl yeniden başlattık. Bu 600 yıllık bir gelenek, bu geleneği devam ettiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var. 600 yıllık bu gelenek tekrar devam etmiş olacak. Bu çorbadan bugün 4 bin kişi içti, seneye de inşallah daha kapsamlı bir anma yapacağız" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:54 Kaynak: İHA
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