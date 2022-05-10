Yılda bir kez açan Manisa Lalesi için görsel etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Yılda bir kez açan Manisa Lalesi için görsel etkinlik düzenlendi

10.05.2022 16:04

Türkiye'ye özgü çiçek türlerinden olan ve yılda bir kez açan Manisa Lalesi, baharın gelişiyle çiçeklerini açmaya başladı.

Türkiye'ye özgü çiçek türlerinden olan ve yılda bir kez açan Manisa Lalesi, baharın gelişiyle çiçeklerini açmaya başladı.

Koruma altındaki endemik türler arasında yer alan ve yayılım alanı olan Spil Dağı'nda biyokaçakçılığa karşı korunan Manisa Lalesi'nin çiçeklenmesi nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gazeteciler ve fotoğrafçıların katılımıyla görsel etkinlik düzenlendi.

Katılımcıların ender görülen Manisa Lalesi'nin fotoğraf ve görüntülerini kaydettiği etkinlikte açıklama yapan Bölge Müdürü Adil Şencan, bu çiçeğin baharın habercisi olduğunu söyledi.

Çiçeğin Spil Dağı'ndaki 1500 metre rakımlı tepelerde yayıldığını anlatan Şencan, "Yılda bir kez sadece 20 günlüğüne çiçek veriyor. Koruma altındaki bu endemik bitkinin koparılması, yok edilmesi belirli bir cezayı gerektirir. Burada herkesi uyaralım; 109 bin lira idari para cezası var. Bu para cezasına maruz kalmamak ve türün devamını sağlamak için herkes hassas olmalı." dedi.

Manisa Lalesi'nin geliştirilmesi, doğada devamlılığının sağlanması ve yaşam alanının çoğaltılması amacıyla 2015 yılında bir eylem planı oluşturduklarını da kaydeden Şencan, aldıkları ilk verilerin bu türün korundukça daha geniş alanlara yayıldığını gösterdiğini aktardı.

Yılda bir kez açan Manisa Lalesi için görsel etkinlik düzenlendi
Yılda bir kez açan Manisa Lalesi için görsel etkinlik düzenlendi
Yılda bir kez açan Manisa Lalesi için görsel etkinlik düzenlendi
Yılda bir kez açan Manisa Lalesi için görsel etkinlik düzenlendi

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YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR Manisa BŞB'den şehir turu Manisa BŞB'den şehir turu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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