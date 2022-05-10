YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR - Son Dakika
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YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR

10.05.2022 17:36

MANİSA'ya özgü endemik bir tür olan ve 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa laleleri' (tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.

MANİSA'ya özgü endemik bir tür olan ve 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa laleleri' (tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yılda sadece bir kez açan koruma altındaki Manisa lalesini koparanlara uygulanan ceza, bu yıl 109 bin 593 TL olduğu öğrenilirken, vatandaşlar laleye dokunmaya korkuyor.

Manisa- İzmir şehirleri arasındaki 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve literatürdeki adı

'tulipa orphanidea' olan Manisa lalesi', havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Lalelerin açmasıyla Spil'de, tabloları aratmayan görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çektirdi. Nesli tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için önlemler arttırılırken, daha önce lalelerin çiçeklerini koparan ve zarar verenlere idari para cezası uygulanırken, aynı şekilde soğanlarına da zarar verenlere para cezası kesilmeye başlandı. Öte yandan lalelerin korunması için bölge fotokapanlarla incelenirken, orman görevlileri de ziyaretçileri uyarıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre uyguladığı 80 bin 460 TL'lik ceza, bu yıl 109 bin 593 TL'ye yükseltildi.

Yılda sadece 1 kez açan ve 20 gün canlı kalabilen lalelerin açtığı bölgede incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Adil Şencan, "Deniz seviyesinden 1700 metreye kadar geniş bir yükselti aralığında yayılış gösteren Manisa lalesi ülkemizin batısında, sahil şeridi boyunca yayılışı göstermekle birlikte en geniş yayılış alanı Manisa sınırları içerisindedir. Bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte nisan ayının sonu, mayıs ayının başı gibi çiçek açar ve çiçekler 20 gün canlı kalabilmektedir" dedi.

Manisa lalesinin, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere ve ilan edilen özel çevre koruma bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara 109 bin 593 lira idari para cezası uygulandığına dikkati çeken Şencan, " Nesli tehlike altından bulunan Manisa lalesinin korunması için 2015 yılında tür eylem planı hazırlatıldı ve bu kapsamda tür izleme çalışmaları halen sürüyor. Öte yandan Manisa laleleri Yunusemre ilçesi Yuntdağı ve Gölmarmara ilçelerinde de yayılım gösteriyor" diye konuştu.

YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR
YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR
YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR
YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR

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Yılda bir kez açan Manisa Lalesi için görsel etkinlik düzenlendi Yılda bir kez açan Manisa Lalesi için görsel etkinlik düzenlendi Son dakika 3. sayfa: Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu Son dakika 3. sayfa: Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu

Toros Dağları, Para Cezası, Manisa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR - Son Dakika
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