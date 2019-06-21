Son Dakika Haberleri: Yılda birkaç kez tatile çıkmak kalbe iyi geliyor
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Yılda birkaç kez tatile çıkmak kalbe iyi geliyor

1 saat önce

Araştırmacılar yıl içersinde, birkaç kez tatile çıkmanın ruhsal sağlığa faydalarının yanında kalp sağlığı için de yararlı etkileri olduğunu açıkladı.

Yılda birkaç kez tatile çıkmak kalbe iyi geliyor, System.String[]
Araştırmacılar yıl içersinde, birkaç kez tatile çıkmanın ruhsal sağlığa faydalarının yanında kalp sağlığı için de yararlı etkileri olduğunu açıkladı.

Slashgear internet sitesinin haberine göre, İngiltere'deki Syracuse University'den araştırmacılar yıl içinde birkaç kez tatil yapan kişilerin genel sağlığını ve tatil yapmanın kişilerin kalp sağlığıyla nasıl ilişkilendirildiğini inceledi. Araştırma sonucunda, tatil yapan kişilerin kalp sağlığı için önemli olan metabolik sendrom ve metabolik semptomları görünme riskinin azaldığı tespit edildi.

Metabolik sendrom, kişinin kalp sağlığı ile ilgili risk faktörlerini barındırmasını içeriyor. Risk faktörleri arasında, felç, kalp krizi veya şeker hastalığı gelişimi yer alıyor. Söz konusu metabolik sendrom çok fazla sayıda olmakla birlikte en belirgin belirtiler arasında yüksek tansiyon, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kan şekeri bulunuyor.

Araştırmacılar, metabolik riskleri azaltmanın yıllar içinde kalp sağlığına olumlu etkisi olduğunun altını çizerken kalp hastalıkları gelişimi riskini de azalttığını açıkladı. Araştırma sonuçlarında, yıl içerisinde en az bir kez tatile çıkmanın kişinin gelecekteki kalp sağlığına olumlu etkileri olduğu sonucuna varıldı.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:09 Kaynak: DHA
ingiltere, araştırma, kalp, Dünya
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