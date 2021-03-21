Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular - Son Dakika

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular

21.03.2021 09:07
Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular, System.String[]

Siirt'in Tillo ilçesinde 257 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmedi. Hadiseyi izlemek için bölgede nöbet tutan vatandaşlar hayal kırıklığı yaşarken, meydana kurulan dev ekrana geçen senelerdeki görüntüler yansıtıldı.

Yurtdışından ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden çok sayıda vatandaş, 257 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından hocası İsmail Fakirullah'ın sandukasının baş uçunu aydınlatması için yaptırdığı ışık hadisesine tanıklık etmek için Siirt'in Tillo ilçesine geldi. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ışık hadisesi izlemeye gelen vatandaşlar, bu yıl da Siirt Valiliğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

BEKLENEN YANSIMA GERÇEKLEŞMEDİ

Vatandaşlar, sabah namazıyla birlikte ilçe meydanında toplandı. Meydana led ekran kurulurken saat 06.33'de yansıması beklenen güneş havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmedi. Ekrana geçen yıl 23 Eylül'de çekilen görüntüler yansıtıldı. Kızılay Şubesince davetlilere çorba ikram edildi.

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular

YILDA İKİ KEZ YAŞANIYOR

Her yıl bu manevi atmosferi yaşamak için buraya geldiğini belirten Esra Deniz adlı vatandaş, bu yıl havanın bulutlu olması nedeniyle ışık hadisesinin gerçekleşmemesine üzüldüğünü dile getirdi. Deniz, "Bugün 21 Mart ışık hadisesini izlemek için Tillo'ya geldik. Hava koşullarının olumsuz olmasından dolayı maalesef güneş doğmadı ve göremedik. Yılda iki kez olduğu için bu hadiseyi 23 Eylül'de görmeyi bekliyoruz" dedi.

Işık hadisesini izlemek için ilçeye geldiğini dile getiren Şakir Özmazı adlı vatandaş, her yıl bu anlamlı olaya tanıklık etmek için ailesiyle beraber geldiklerini söyledi.

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular

BULUT ENGELİNE TAKILDI

Özmazı, "İsmail Fakirullah hazretlerine, İbrahim Hakkı hazretleri bir vefa borcu olarak 256 yıl önce düzenek olarak güneş hadisesini icra etmişti. Her sene ekinoks tarihlerinde 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen hadise bugün erken saatlerinde geldik izlemeye çalıştık fakat bulut engeline takıldığı için izleme şansımız olmadı. Eski görüntüleri dev ekranda izledik ama inşallah eylül ayında yapılacak etkinlikte görme imkanına sahip olacağız inşallah" diye konuştu.

Ukrayna'dan geldiğini belirten Tetiana Bura adlı vatandaş, Müslümanlar için manevi olan o atmosferi yerinde izlemek için geldiğini söyledi. Bura, "Bugün buraya Müslümanlar için önemli olan bir gün için geldik. Işık olayı oluyor burada bunu görseydik mutlu olurduk. Ayrıca çok mutluyuz buraya geldiğimiz için" şeklinde konuştu.

IŞIK HADİSESİ NEDİR?

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı. Her yıl ekinokslarda doğan güneş, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular
Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular

Tillo, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular - Son Dakika


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