Son Dakika Haberleri: Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyor
Son Dakika Güncel Haber

Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyor

51 dakika önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etmek isteyen engelliler, engelli parkuru olmaması nedeniyle türbeye giremiyor.

Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyor, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etmek isteyen engelliler, engelli parkuru olmaması nedeniyle türbeye giremiyor. Engelliler, dualarını türbe dışından okumak zorunda kalıyor.


Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti'nin lideri Ertuğrulgazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesini, özellikle 'Diriliş Ertuğrul' dizisi sonrası yılda yüz binlerce kişi ziyaret ediyor. Bursa'nın Kestel İlçe Belediyesi tarafından ilçede bulunan Kestel Engelliler Derneği ve Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) üyeleri de Söğüt'e gezi düzenledi. Gezide Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret eden dernek üyeleri burada tekerlikli sandalye yolu bulunmadığı için türbeye çıkamadı. Türbe önünde dua eden engelliler, alp kıyafetleriyle nöbet tutan askerlerin yanlarına gelmesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli vatandaşlar bu kadar ilginin olduğu bir yere engellilerin nasıl gireceğinin düşünülmemesine tepki gösterdi. Engelliler, türbeye bir an önce engelli yolu yapılmasını istedi. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarık akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı
Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]