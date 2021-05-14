Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor - Son Dakika

Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor

14.05.2021 10:32
Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor, System.String[]

Türkiye'nin endemik bitki Türleri Listesi'nde yer alan Kızılcahamam dağ lalesi, görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye'nin endemik bitki Türleri Listesi'nde yer alan Kızılcahamam dağ lalesi, görenleri hayran bırakıyor. Soğuksu Milli Parkı içerisinde sadece 15 gün boyunca görülebilen lale, gelincik çiçeğini andıran görüntüsüyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda Nisan ayında açan dağ lalesi bölgenin güzelliğine güzellik katıyor. Kızılcahamam'da eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde yetişen dağ lalesi Türkiye'nin endemik bitki Türleri Listesi'nde yer alıyor. Kendine has rengi ile hayranlık uyandıran dağ lalesi her yıl fotoğraf tutkunları tarafından da 15 günlük süre içerisinde kayıt altına alınıyor.

Başka iklim ve koşulda yetiştirilemeyen dağ lalesi, bilinçsiz kişiler tarafından koparılıp soğanları taşındığı için her yıl daha da az bir alanda yetişiyor. Doğanın lale bahçesi havadan havadan drone ile görüntülendi. Taşların arasındaki görüntüsüyle hayran bırakan laleler, mayıs ayının sonlarına doğru çiçeklerini dökmeye başlıyor.

Kızılcahamam dağ lalesinin Endemik bir bitki olduğunu belirten Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Koordinasyon Merkezi Görevlisi Ali İhsan Kayabaşıoğlu, "Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı içinde yetişen ve senede sadece 15 gün görülebilen endemik bir bitki türdür. Endemik olmasının en önemli özelliği pembemsi ve bu coğrafyanın mineralli suyunu da alarak, sadece Nisan 15 ile Mayıs'ın il haftası aralarında görülmektedir. Andezit kayalar içerisinde yetişen, toprağa kökü bağlı olmadan yetişen pembemsi bir bitkidir dağ lalesi" diye konuştu.

(Hülya Keklik - Uğur Demirbaş - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor
Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor
Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor
Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor

Kızılcahamam, Türkiye, Bitki, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

8-0 skorlu meşhur 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsaneleri birbiriyle atıştı 8-0 skorlu meşhur 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsaneleri birbiriyle atıştı Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz İntihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca'yı çağırın İntihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca'yı çağırın BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
10:13 Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti
09:58 Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı
09:56 "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz
09:52 Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak
09:47 Koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik etmek isteyen ABD, 8.5 milyon liralık piyango başlattı
09:44 BM Genel Sekteri, Gazze çağrısında bulundu: Düşmanlıklar derhal durdurulmalı
09:34 Babası uyurken evi ateşe verip, kayıplara karıştı
09:32 ABD'de dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e soruşturma açıldı
09:30 İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı
09:09 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı
Son Dakika: İstanbul, 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak Son Dakika: İstanbul, 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak         
10:34
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı         
09:58
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor         
18:21
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 10:43:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement