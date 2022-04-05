Yılda sadece 15 gün görülen yapay şelale, görenleri mest ediyor - Son Dakika
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Yılda sadece 15 gün görülen yapay şelale, görenleri mest ediyor

05.04.2022 13:29

Yılda sadece 15 gün görülen yapay şelale, görenleri mest ediyor Giresun'un Doğankent ilçesinde her yıl sadece 15 gün görülebilen Hidroelektrik Santrali'nin su tahliyesi ile oluşan 150 metrelik yapay şelale görenleri mest ediyor.

Yılda sadece 15 gün görülen yapay şelale, görenleri mest ediyor

GİRESUN - Giresun'un Doğankent ilçesinde her yıl sadece 15 gün görülebilen Hidroelektrik Santrali'nin su tahliyesi ile oluşan 150 metrelik yapay şelale görenleri mest ediyor.

Giresun'un Doğankent ilçesinde 'Harşıt Vadisi' ve Uluslararası İran Karayolu üzerinde 1960'lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali son günlerinde yaylalardaki karların erimesiyle fazlalaşan suyun tahliyesinin yapılmasıyla muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Tirebolu, Gümüşhane yolunu kullananların yapay şelale ilgi odağı haline gelirken, Her yıl mayıs aylarında su tahliyesinin yapıldığı yapay şelale bu yıl kar yağışının yoğun olması ve erimesiyle geçen yıllara göre daha erken oluştu. Bu anlara şahit olanlar tarafından yapay şelale cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yılda sadece 15 gün görülen yapay şelale, görenleri mest ediyor
Yılda sadece 15 gün görülen yapay şelale, görenleri mest ediyor
Yılda sadece 15 gün görülen yapay şelale, görenleri mest ediyor

YORUMLAR
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Hidroelektrik Santrali, Doğankent, Giresun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılda sadece 15 gün görülen yapay şelale, görenleri mest ediyor - Son Dakika


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