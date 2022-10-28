Suriye'den gelip yıllardır Türkiye'de yaşayan mültecilerle ilgili tartışmayı alevlendiren bir sokak röportajı sosyal medyada gündem yarattı.
8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Suriyeli "İnşallah seçimden sonra Erdoğan baba ile Esad anlaşır ülkemize döneriz" dedi. Sığınmacı "Şimdi neden gitmiyorsunuz" sorusuna ise "Su yok, elektrik yok, evler yıkık" yanıtını verdi.
Sosyal medyada tartışma yaratan kısımsa röportajın Türk vatandaşlığı ile ilgili kısmında oldu. Suriyeli mülteci "Bana vatandaşlık geldi ama ben istemedim. Türk vatandaşı olursam rezil olurum" dedi.
Suriyeli mültecinin Türk vatandaşlığını reddetme sebebi ise devletten aldığı maaştı. Bir işte çalışmayan mülteci aldığı bu maaşla geçindiğini söyledi. Türk vatandaşı olunca maaşının kesildiğini söyleyen mülteci, 2 bin lira maaş aldığını söyledi. Suriyeli mülteci 2 bin ile geçinemediği de söyledi ve pahalılıktan yakındı.
Son Dakika › Güncel › 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli adamdan gündem olacak sözler: Türk vatandaşı olursam rezil olurum - Son Dakika