8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli adamdan gündem olacak sözler: Türk vatandaşı olursam rezil olurum - Son Dakika
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8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli adamdan gündem olacak sözler: Türk vatandaşı olursam rezil olurum

28.10.2022 12:46

8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir mültecinin sokak röportajındaki sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Kendisine Türk vatandaşlığı verildiğini söyleyen Suriyeli sığınmacı, "Bana vatandaşlık geldi ama ben istemedim. Türk vatandaşı olursam rezil olurum" dedi. Şahsın, Türk vatandaşlığını reddetme nedeninin ne olduğu sorulduğunda "Maaşım kesilir" yanıtını vermesi dikkat çekti.

Suriye'den gelip yıllardır Türkiye'de yaşayan mültecilerle ilgili tartışmayı alevlendiren bir sokak röportajı sosyal medyada gündem yarattı.

"İNŞALLAH ERDOĞAN BABA İLE ESAD ANLAŞIR"

8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Suriyeli "İnşallah seçimden sonra Erdoğan baba ile Esad anlaşır ülkemize döneriz" dedi. Sığınmacı "Şimdi neden gitmiyorsunuz" sorusuna ise "Su yok, elektrik yok, evler yıkık" yanıtını verdi.

"BANA VATANDAŞLIK GELDİ AMA İSTEMEDİM"

Sosyal medyada tartışma yaratan kısımsa röportajın Türk vatandaşlığı ile ilgili kısmında oldu. Suriyeli mülteci "Bana vatandaşlık geldi ama ben istemedim. Türk vatandaşı olursam rezil olurum" dedi.

"TÜRK VATANDAŞI OLURSAM MAAŞIM KESİLECEK"

Suriyeli mültecinin Türk vatandaşlığını reddetme sebebi ise devletten aldığı maaştı. Bir işte çalışmayan mülteci aldığı bu maaşla geçindiğini söyledi. Türk vatandaşı olunca maaşının kesildiğini söyleyen mülteci, 2 bin lira maaş aldığını söyledi. Suriyeli mülteci 2 bin ile geçinemediği de söyledi ve pahalılıktan yakındı.

YORUMLAR
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Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli adamdan gündem olacak sözler: Türk vatandaşı olursam rezil olurum - Son Dakika
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