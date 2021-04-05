Yıldıran: "Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri mesleğimizin kalitesine zarar veriyor" - Son Dakika

Yıldıran: "Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri mesleğimizin kalitesine zarar veriyor"

05.04.2021 11:31
Yıldıran:

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürel Yıldıran, "Hemen hemen her platformda, kontrolsüzce açılan hukuk fakültelerinin mesleğimize ve ülkenin adalet hizmetindeki kaliteye verdiği zararları ifade etmemize rağmen geçen 5 Nisan'dan bu yana hiçbir ihtiyaç olmadığı halde, tamamen ekonomik ve...

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürel Yıldıran, "Hemen hemen her platformda, kontrolsüzce açılan hukuk fakültelerinin mesleğimize ve ülkenin adalet hizmetindeki kaliteye verdiği zararları ifade etmemize rağmen geçen 5 Nisan'dan bu yana hiçbir ihtiyaç olmadığı halde, tamamen ekonomik ve siyasi saiklerle yeni hukuk fakülteleri kuruldu" dedi.

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü kapsamında Samsun'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

"Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri mesleğimizin kalitesine zarar veriyor"

Törende konuşan Av. Pınar Gürel Yıldıran, "5 Nisan hukukun üstünlüğü ve bağımsız savunma idealine bir ömür veren biz avukatların mesleki sorunlarını bir kez daha gündeme getirebilmelerine ve bir araya gelebilmelerine vesile olan bir gündür. Mesleki sorunlar açısından ise, geçen seneden bu yana bir konu eksilmediği gibi aksine mücadele edeceğimiz yeni sorunlarımız oluştu. Bir önceki 5 Nisan'da dile getirdiğimiz sorunların büyük ölçüde halen gündemimizde olduğunu, çözüm beklediğini üzülerek görüyoruz. Hemen hemen her platformda, kontrolsüzce açılan hukuk fakültelerinin mesleğimize ve ülkenin adalet hizmetindeki kaliteye verdiği zararları ifade etmemize rağmen geçen 5 Nisan'dan bu yana hiçbir ihtiyaç olmadığı halde, tamamen ekonomik ve siyasi saiklerle yeni hukuk fakülteleri kuruldu. 190 bininci sıralamadaki öğrencinin hukuk fakültelerine kabul edilişine karşı açtığımız davada mahkeme ne yazık ki 'Samsun Barosu'nun bu davayı açmakta hukuki menfaatinin olmadığına' karar verdi. Oysaki hukuk fakültesindeki eğitim hayatında bir profesörden ders dinleyememiş bu öğrencileri staj merkezimizde eğitmeye çalışan bizler idik. Oysaki asgari ücretin altında bir kazanç ile meslek yaşamına başlayan genç meslektaşımız bizim üyemiz idi. Yaptığımız temyiz üzerine dava açma ehliyetimizin olduğuna karar verilse de davayı neticede esastan reddeden mahkeme her ilde, her ilçede bir hukuk fakültesi açılmasına dur diyemedi" dedi.

"Avukatların bağımsızlıklarına konulan engel, vatandaşların adil yargılanma haklarının önüne konulmuş engeldir"

Avukatların önüne konulan engellerden de bahseden Yıldıran, şunları söyledi:

"5 Nisan sebebi ile şehrimizin değişik noktalarında yayınladığımız afişlerde de belirtiğimiz üzere cübbelerimizin altında çocuğa, kadına, tüm canlılara yönelen şiddet ile mücadele var. Doğa katliamları ile mücadele var, vatandaşlarımızın adil yargılanmaları için verdiğimiz mücadelemiz var. Kim adil yargılanma ihtiyacı içinde olursa bu cübbeleri onurla taşıyan avukatlar onun yanında olacaklar. Bununla birlikte şu da bilinmelidir ki avukatlar tam bir bağımsızlık içinde mesleğini ifa edemedikleri yargılama faaliyetine yargının eşit bir unsuru olarak katılamadıkları bir ortamda adil yargılanmadan da bahsedilemeyecektir. Dolayısı ile avukatların bağımsızlıklarına konulan her türlü engel, aslında yurttaşlarımızın adil yargılanma haklarının önüne konulmuş demektir. Savunma hakkının tek temsilcisi olan biz avukatlar, hukuk devleti ilkesine bağlı yönetim için, ifade özgürlüğü için, üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü için temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde müdahalesiz kullanılabilmesi için ettiğimiz yemine bağlı olarak mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

Tören, anıt önündeki toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı. - SAMSUN

Yıldıran: Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri mesleğimizin kalitesine zarar veriyor
Yıldıran: Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri mesleğimizin kalitesine zarar veriyor
Yıldıran: Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri mesleğimizin kalitesine zarar veriyor
Yıldıran: Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri mesleğimizin kalitesine zarar veriyor
Yıldıran: Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri mesleğimizin kalitesine zarar veriyor

Samsun Barosu, Adalet, Samsun, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldıran: 'Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri mesleğimizin kalitesine zarar veriyor' - Son Dakika


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