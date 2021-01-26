Yıldıray Karaer: "Artık bıçak kemiğe dayandı"

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, korona salgınının sektöre etkilerini ve 2021 sezonuna yönelik öngörülerini açıkladı.

Hürriyet'ten Ceren Deniz'e konuşan Yıldıray Karaer, kısıtlamalar devam ettiği için uçaklarının kasım-nisan arasındaki dönemde yerde olacağını açıkladı. Karaer, "Uçuşlarımızı (kasım-nisan arası) iptal ettik. Tüm Avrupa, sınırlarını kapatarak içine kapanmış durumda. Şu anda Türkiye'de de gelen turiste test uygulama zorunluluğu ve yurt içinde uygulanan sokağa çıkma yasakları var. Her şey durmuş vaziyette. İşletmeler borçlarını yapılandırma ile öteliyor." şeklinde konuştu.

Aşının bulunmasının ve yayılmasının memnun edici olduğunu söyleyen Karaer, "Aşı çıkması ve aşılanmanın başlamasının pozitif etkileri oldu. Ama bu olumlu süreç başlamışken koronavirüsün 3'üncü dalgasının geleceğine yönelik konuşmalar da hala akıllarda soru işareti oluşturuyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Acentacılardan tur operatörlerine hava yolu şirketlerinden otel işletmecilerine kadar turizm sektöründeki herkesin sabırsızlığa kapıldığı bir noktaya geldik. İnsanlar da evde kapalı kalmaktan, seyahat edememekten sıkıldı. Herkes gibi turizm sektörü de bu duruma katlanıyor" diye konuştu.