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Yıldıray Karaer: "Türkiye'ye gelmek istiyorlar" - Son Dakika

Yıldıray Karaer: "Türkiye'ye gelmek istiyorlar"

08.06.2021 11:00
Yıldıray Karaer:

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Avrupa pazarındaki son durumu Tourism Today'e değerlendirdi. Avrupa'dan Türkiye'ye talebin büyüdüğünü belirten Karaer, "Uçuşlarımız yoğun talep görüyor. Ek seferler koymaya başladık" dedi.

Tourism Today - Tuncay Sevin

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Avrupa pazarındaki son durumu Tourism Today'e değerlendirdi. Avrupa'dan Türkiye'ye talebin büyüdüğünü belirten Karaer, "Uçuşlarımız yoğun talep görüyor. Ek seferler koymaya başladık" dedi.

"AVRUPA PAZARLARI HAREKETLENDİ" Avrupa'da aşılama çalışmalarının hız kazanması ile birlikte insanların seyahat etme arzusunun arttığını belirten Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer "Avrupa'da aşılama çalışmaları biraz geriden geliyordu. Herkes bunun da eleştirisini yapıyordu. Sonradan Almanya ve Hollanda'da aşılamanın yaygınlaştırılması ve çok genç yaş grubuna kadar aşının uygulanmaya başlaması, Türkiye ve diğer tatil bölgelerine seyahati kolaylaştırdı. Pazarlarda çok ciddi bir hareketlenme var" dedi.

"ACENTALARIN ÖNÜNDE SIRA VARDI" "Öncelikle turizmin hareketlenmesi lazım" diyen Yıldıray Karaer "Avrupa'da turizm hareketleri başladı. Bu hareketlilik öncelikle İspanya ve Yunanistan'da başladı. Ama oralarda da bilindiği üzere vakalar inişli çıkışlı bir seyir izliyor.  Bu gelişmelere rağmen aşı yaptıranlar ve seyahatlerin kolaylaşmaya başlaması ile açılan bölgelere büyük rağbet var. Ben geçtiğimiz hafta Hollanda ve Belçika'daydım. Hem tur operatörlerini hem de seyahat acenteleri ile konuşma imkanı bulduk. Öncelikle Almanya Belçika ve Hollanda'daki Türk vatandaşları ne olursa olsun Türkiye'ye gelmek istiyor. Belçika'da 8-10 tane seyahat acentası ile görüştüm. Acentalar tatilcilerle doluydu. Hatta acentaların önünde sıra vardı. Gittiğim bütün acentalarda bu yoğunluğu gördüm. Bazı acentacı arkadaşları da mesai sonrası görebildim. İnsanların seyahat etme isteğine bizzat şahit oldum" diye konuştu.

İLK UÇAĞI İKİ HAFTADA DOLDURDUK Yıldıray Karaer Corendon Airlines'ın uçuşlarına yoğun bir talep olduğunu söyledi. Karaer, "Uçuşlarımız yoğun bir talep görüyor ve ilave seferler koymaya başladık. Gurbetçilerin tatillerini Türkiye'de geçirmeleri bize avantaj sağlıyor. Bunun dışında münferit uçaklar da koyduk, Antalya, Bodrum, İzmir'e uçaklar koyduk. Hükümetler ne kadar Türkiye'ye turizm faaliyetini çok istemese de ve negatif açıklamalar yapsa da Almanya, Hollanda ve Belçika'daki turistler uçakları görüp Türkiye'ye gelmek istiyor. Hollanda'da koyduğumuz ilk uçağı iki haftada doldurduk. Bu uçuşta gurbetçilerin yanında Hollandalı turistleri de uçurduk" dedi.

"2020'YE GÖRE DAHA İYİ BİR TURİZM SEZONU GEÇİRECEĞİZ" 2021'in de pandeminin gölgesinde geçeceğini söyleyen Yıldıray Karaer, açıklamalarına şöyle devam etti: "2021 yılında da aşılamayı, aşı karnesi, aşı pasaportu ve PCR'ı konuşacağız. Geçen sene Avrupa ülkeleri Türkiye'den dönen kişilere karantina uygulamasını zorunlu tutuyordu ve insanların Türkiye'ye gelmesine engel oluyordu. En azından Almanya'nın karantina uygulamasını kaldırılması ile Avrupa'nın da bu yönde hareket etmesini ümit ediyoruz. Bu olursa 2021 senesinde 2020'ye göre daha iyi bir turizm sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. 2022 yılında ise maskeleri attığımız turizm konuştuğumuz bir yıl olacak" diye konuştu.

Yıldıray Karaer: Türkiye'ye gelmek istiyorlar

Hollanda, Almanya, Türkiye, Turizm, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Yıldıray Karaer: 'Türkiye'ye gelmek istiyorlar' - Son Dakika


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