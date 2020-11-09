İçişleri: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
09.11.2020 13:37
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı Bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı Bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Yıldırım-10 Operasyonu' kapsamında; Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı Bölgesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.
ANKARA, -
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