Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.

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