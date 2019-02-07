Son Dakika Haberleri: Yıldırım, 15 Temmuz Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti

Yıldırım, 15 Temmuz Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti

35 dakika önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, bugünkü ziyaretlerini şehit yakınları ve gazilere ayırdı.

Yıldırım, 15 Temmuz Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, bugünkü ziyaretlerini şehit yakınları ve gazilere ayırdı. Yıldırım, 15 Temmuz'da köprüde şehit olan Mahmut Coşkunsu'nun ailesini ziyaret etti.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, bugün 15 Temmuz şehidinin ailesini ve Kıbrıs gazisini ziyaret etti. Yıldırım, önce 15 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Mahmut Coşkunsu'nun Çakmak Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Yıldırım, şehidin babası Dursun Cokunsu ve annesi Seher Coskunsu ile bir süre sohbet etti. Yıldırım, şehidin 3 yaşındaki oğlu Ali Rıza Coşkunsu'ya da hediye verdi.

Yıldırım daha sonra yine aynı mahallede bulunan Kıbrıs gazisi Hasan Karataş'ı evinde ziyaret etti. Yıldırım, burada da bir süre kalarak Kıbrıs gazisi ve ailesi ile bir süre sohbet etti ve sorunlarını dinledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:40 Kaynak: İHA

Ümraniye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Gazi Muhammet Atmaca'ya Ziyaret! AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekileceği İddialarına Cevap Verdi

CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:15:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım, 15 Temmuz Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]