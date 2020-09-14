'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu şehidi, törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli ve bir çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay (28), gece saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.

'Yıldırım -2 Cilo' operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova Dilimli Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit olurken, operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aktay için gece saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası, Şehit Atay'ın cenazesi helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na gönderildi. Şehit Atay'ın cenazesi buradan da uçakla memleketi Konya'ya uğurlanacak.