'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

HAKKARİ'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait uyuşturucu madde üretimi için kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ediyor. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası kırsalında terör örgütüne ait toprağa gömülü eroin yapımında kullanılan 640 litre asetik anhidrit maddesi ele geçilrildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.