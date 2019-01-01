Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "2019 Daha Güzel Günleri Göreceğimiz Bir Yıl Olsun"

Yıldırım: "2019 Daha Güzel Günleri Göreceğimiz Bir Yıl Olsun"

2 dakika önce

- Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Orhanlı Polis Merkezini ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım:
- Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Orhanlı Polis Merkezini ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:47 Kaynak: AA

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