Yıldırım: "2019 Daha Güzel Günleri Göreceğimiz Bir Yıl Olsun"
2 dakika önce
- Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Orhanlı Polis Merkezini ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Orhanlı Polis Merkezini ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:47 Kaynak: AA
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