Son Dakika Haberleri: Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı
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Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı

36 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı", Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında icra edilmeye başlandı.

Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı", Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında icra edilmeye başlandı.

Seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacını taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen tatbikat kapsamında, askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan er, erbaş, astsubay ve subaylara "silah altı" daveti ulaştırıldı.


Daveti alan bin 24 yedek yükümlü karargaha geldi.

8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat, brifing toplantısıyla başladı.

Geçen hafta birliklerine katılan yedek yükümlülere, Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda uzman personel tarafından olası bir savaş halinde tam donanımlı hale getirilmeleri amacıyla yeni ekipman, araç gereçler ile silahlar tanıtıldı. Poligonda atış yapan yedek yükümlüler, daha sonra kışlaya kurulan Türk Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

Tatbikatı 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da izledi.

Tatbikat 4 Ekim Cuma günü sona erecek.

Tekirdağ, Piyade, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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