- Yıldırım 2019 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi

TEKİRDAĞ - Seferberlik sisteminin işleyişi barış zamanından itibaren tüm yönleriyle deneyerek muhtemel aksaklıkları barış zamanında gerçekçi olarak tespit edebilmek maksadıyla 11 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararı gereğince uygulamaya konulan Yıldırım 2019 Seferberlik tatbikatı Tekirdağ'da icra edildi.

Bin 24 yedek personelin katılımıyla 23 Eylül 2019 tarihinde başlayan ve 4 Ekim 2019 tarihine kadar sürecek olan 12 günlük tatbikatın basına açık bölümünde brifing veren 2. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Kurmay Albay Cavit Tütüncü, tatbikatın maksadı ve hedefinin yanı sıra icra şekilleri hakkında bilgiler aktardı.

Seferberlik ve savaş hallerinde devletin bütün güç ve kaynaklarının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve en etkin biçimde geçmesini sağlayacak hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasının sağlanması, gerçek kişilerle kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel mal ve hizmetlerine kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve titizlikle belirtilen esaslar dahilinde yükümlülüklerinin uygulanmasının denetlenmesi maksadıyla Beşiktepe Kışlası'nda icra edilen Yıldırım 2019 Seferberlik Tatbikatı kapsamında 63 subay 188 astsubay, 352 umzan erbaş, 21 erbaş ve er olmak üzere toplam bin 24 yedek personel katıldı.

Mal ve hizmet seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanı kararına istinaden 11 kamu kurum ve kuruluşu ile 7 özel kuruluşun da kayıldığı seferberlik tatbikatında 293 araç yer aldı. Tatbikatın 4 buçuk milyon liralık bir bedele mal olduğu da kaydedildi.

Tatbikatın basına açık bölümünde silah sergisi de yapıldı.

Askeri araçların sergilendiği bölümde milli piyade tüfeğinin de tanımı yapıldı.

Tatbikat kapsamında silah eğitimine de tabi tutulan yükümlülere atış talimi de yaptırıldı.