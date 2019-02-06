Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Katıldı (1)
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Onur MERİÇ-İSTANBUL DHA-TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:42 Kaynak: DHA
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