Son Dakika Haberleri: Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Katıldı

Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Katıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Onur MERİÇ-İSTANBUL DHATBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Katıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Onur MERİÇ-İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programa Yıldırım'ın yanı sıra Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver ile çok sayıda davetli katıldı.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Salondan detay

-Yıldırım'ın konuşması

-Ödül takdimi

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi, Avrasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binadan İki Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş

İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:56:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]