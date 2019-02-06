Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Katıldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Onur MERİÇ-İSTANBUL DHATBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.
Haber-Kamera: Onur MERİÇ-İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım
22. Avrasya Ekonomi
Zirvesi'ne katıldı. Bakırköy
'de bir otelde düzenlenen programa Yıldırım'ın yanı sıra Makedonya Cumhurbaşkanı
Gjorge Ivanov, Bosna Hersek
Federasyonu Başkanı Marinko Cavara, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov
, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Marmara
Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver ile çok sayıda davetli katıldı.
Görüntü dökümü:
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-Salondan detay
-Yıldırım'ın konuşması
-Ödül takdimi
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:12 Kaynak: DHA
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