Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars illerinde bin 170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Iğdır, Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu'nın başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 170 personel, 86 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi. - IĞDIR