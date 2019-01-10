Son Dakika Haberleri: Yıldırım, 3.ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Yıldırım, 3.ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

51 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.

Yıldırım, 3.ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı. 

Görüntü dökümü

-Cenazeden genel ve detaylar 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:47 Kaynak: DHA

Ordu, Serdar Savaş, Güncel
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