Yıldırım, 3.ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı
51 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, 3. Ordu
Komutanı İsmail Serdar Savaş
'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.
Görüntü dökümü
-Cenazeden genel ve detaylar
ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:47 Kaynak: DHA
Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi
Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı
Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı
TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!