Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "31 Mart Seçimlerinde Sonuç Ne Olursa Olsun İstanbul Kazansın İstiyoruz"

Yıldırım: "31 Mart Seçimlerinde Sonuç Ne Olursa Olsun İstanbul Kazansın İstiyoruz"

1 saat önce

- TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

- TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:25 Kaynak: AA

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