Yıldırım: "31 Mart'ta Cumhur İttifakı Olarak Bayrağı En Yükseğe Taşıyacağız"
25 dakika önce
- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşmasında konuştu.
- İstanbul
Sandık Başkanları Buluşması
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul Sandık Başkanları Buluşmasında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:56 Kaynak: AA
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