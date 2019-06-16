Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır.
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Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır.

18 dakika önce

Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır.

Yıldırım:
Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır. Ben şunu soruyorum, 4 tane ayrı pusula var ama itiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:37 Kaynak: AA
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