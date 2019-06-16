Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır.

Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır.

Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır. Ben şunu soruyorum, 4 tane ayrı pusula var ama itiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu."

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