Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır.
18 dakika önce
Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır.
Yıldırım: "(4 pusula konusu) Bu da tamamen bir aldatmacadır. Ben şunu soruyorum, 4 tane ayrı pusula var ama itiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:37 Kaynak: AA
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