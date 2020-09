Yıldırım'a 684 yeni ekmek kapısı

Yıldırım Belediyesi, işyeri açılmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri hayata geçirerek ilçenin, girişimcilerin tercihi olmasını sağlıyor.

Yıldırım'ın ekonomisini güçlendirmek adına esnafın yanında yer alan projeler üreten Yıldırım Belediyesi, son 8 ayda 684 yeni iş yerine çalışma ruhsatı verdi. İlçede açılan her yeni iş yerinin Yıldırımlılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yeni açılan ve yeni hizmete giren her iş yeri ilçemizin gelişip kalkınmasına destek sağladığı gibi istihdam noktasında da önemli bir rolü yerine getirmektedir. Bölgemizde açılan iş yerleri, büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir. İşsizlik sorunun her geçen gün arttığı bugünlerde yapılan ticari yatırımlar, istihdam ve ekonomik açıdan büyük önem arz ediyor. Biz, Yıldırım Belediyesi olarak yeni yollar açıyor, parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve spor tesisleri yapıyoruz" dedi.

Yıldırım büyüyor ve gelişiyor

Yıldırım'da hızlı bir kentleşme gerçekleştiğini bunun neticesinde ticaretin hacminin arttığını ekonominin canlandığını kaydeden Başkan Yılmaz, "Bunun da en büyük göstergesi son 8 ayda belediyemize 684 iş yeri açmak için ruhsat başvurusunda bulunuldu. İşletme sayılarının artmasıyla birlikte bölgelerimizin ekonomik değerleri de çoğalıyor. Bu işletmeler hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem de ilçenin istihdamına katkı sağlayacak. Yatırımcı da, işveren de tercihini Yıldırım'dan yana kullanıyor. Çok iyi biliyoruz ki esnafımız kalkındıkça kazanan Yıldırım olacak" diye konuştu. Her geçen gün daha güzel, güvenli ve huzurlu bir Yıldırım için canla başla çalıştıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "İlçemize girişimcilerin gösterdiği ilgiden de büyük memnuniyet duymaktayız. Her zaman yatırımcılarımız ve esnafımızla kol kola hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edecek, iş birliği içinde olacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA